½Ð¸ý²Æ´õ¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç24ºÐÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/08¡Û½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¿§ÇòÁÇÈ©µ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ
4Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½Ð¸ý¤Ï¡Ö24¤µ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö½Ð¸ý24ºÍ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï2¤È4¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬µ±¤¯²ÖÊÁ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥¥ã¥ß»Ñ¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡ÖÌµÅ¨¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½Ð¸ý²Æ´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
