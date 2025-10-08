川口春奈は「めちゃめちゃ綺麗」「花畑に妖精いるなって」Snow Man佐久間大介から絶賛
【モデルプレス＝2025/10/08】Snow Manの佐久間大介、女優の川口春奈が8日、都内で開催された「&be HAIR」新商品・新CM発表会に出席。佐久間が川口を絶賛する場面があった。
【写真】川口春奈の美貌を絶賛したSTARTOタレント
新CMについて、ブランドアンバサダーの佐久間は「かっこよかったですね！自分でいうのもなんですけど（笑）」と仕上がりに満足げで「自由に踊ってくれていいよっていう風にお話をいただいたので。好き勝手踊らせてもらって。あとはしなやかさとか、髪がなるべく動いた方がいいかなと思って、セッションみたいな感じで、カメラマンさんと一緒に楽しませていただきました」と振り返った。
一方、ブランドミューズの川口は「お花とか緑に囲まれながら、本当に綺麗な光の中で撮影していただいて。幻想的な、だけどすごくナチュラルで、地に足が着いた。佐久間さんのも先ほど見せていただきましたけど、ダンスとかになっちゃうと私はできないから。ずるいなと（笑）。すごく素敵でした」と語り、佐久間は「川口さんもめちゃめちゃ綺麗ですよ。花畑に妖精いるなって」と絶賛していた。
次はどんな髪にチャレンジしたいのか問われた佐久間は「ハイトーンをずっとやっていて。たまにお芝居のお仕事とかで、髪の毛を染めたりするんですけど、逆に黒い髪にちょっとアクセントで1色どこか入ってるとか。毛先だけ違う明るい色を入れてるとか。そういうのを逆にやってみたいなという意欲は出てきましたね」と返答。「最近までインナーカラーを金にしてたんですけど、今日のこの会はやっぱりピンクで行きたいなと思って。全部自分で家で染めてきました」と明かした。
同じ質問に川口は「もはや、もう分からない（笑）。色もそうだけど…どうしても、やっぱり作品に入るとなかなか遊べなかったりするので、難しいなあと思いつつも。割と私も明るめ、茶色の明るめが多かったりするから、たまにお仕事とかで本当に暗めの色とかに落とすと、意外といいなって、懐かしいなって思ったりするから。そういう色の変化で楽しめたらいいなという風に思いますね」と話していた。この日はブランドプロデューサーの河北裕介も出席していた。（modelpress編集部）
