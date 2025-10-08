手島優、2歳息子＆夫との写真公開「お子さん大きくなった」「仲良し」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントの手島優が10月7日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】手島優、2歳息子＆夫との密着ショット
手島は「てじっこのお誕生日祝いに今ハマっている『はらぺこあおむし』の世界観が楽しめるプレイ！パークエリック・カールへ」とお出かけの様子を報告。家族3人で「はらぺこあおむし」のアートの前で撮影した写真を公開した。
さらに「2歳ってこんなにずっと動き回るんだなぁ。笑」とつづり、会場内で楽しむ息子の姿や、手島と一緒に遊ぶ姿を投稿した。
この投稿にファンからは「お子さん、大きくなりましたね」「パパママお疲れ様でした」「男の子はさらに体力がつきますよ」「かわいいママ」「家族仲良し」などの反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
