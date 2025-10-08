のん、改名の理由告白「新しい活動をするってなったときに…」「自分だけの道を進む」当時の心境とは
【モデルプレス＝2025/10/08】女優・アーティストののんが8日、テレビ東京系「あのちゃんの電電電波◆（ダイヤは音符マーク）」（毎週火曜深夜2時〜）に出演。改名の理由を明かした。
【写真】のん、変形タンクトップ姿のライブショット
NHK連続テレビ小説「あまちゃん」（2013）で一躍注目を浴び、その後は改名をした過去を持つのん。番組キャラクターのササキ（声・粗品／霜降り明星）から「なんで改名されたんですか？」と質問されると、のんは「新しい活動をするってなったときに、自由に軽やかにやっていきたかったから」と語った。ササキから「心機一転」と言われると「そうですね」と話し、「自分だけの道を進むんだって」と当時の心境や理由を明らかにした。
また、現在は映画製作・アート・ボイスアクターなど、歌手や俳優活動以外のクリエイティブな活躍でも脚光を浴びているのん。幅広いジャンルでの活動については「のんとしてやってきて、自分が責任をもってやる仕事が多いほうが、その分大変だけどくたびれちゃうけど楽だなって」と思いを語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
◆のん、改名理由明かす
◆のん、幅広い分野挑戦の理由
