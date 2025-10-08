aoen¡¢¿·¶Ê¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª½ÂÃ«¤Ë¡ÈÄ¶ÀÄ¤¤²¼ÂÌÈ¢¡É¤¬½Ð¸½
HYBE¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥Ù¥ëYX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaoen¡¢ÀèÇÚ¡¦¡õTEAM¤È¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È
aoen¤Ï¡¢¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢10·î15Æü¡¦16Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Ë¡ÈÀÄ½Õ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¶ÀÄ¤¤²¼ÂÌÈ¢¡×¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿²µ½÷¥²¡¼¥àÉ÷¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤Çaoen¤ÈÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤»¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
10·î15Æü¡¦16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÄ¶ÀÄ¤¤²¼ÂÌÈ¢¡×¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬²¼ÂÌÈ¢¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¡Öaoring¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿·¤È¢¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÀÄ½Õ¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¼ê»æ¤Î¼ïÎà¤ÏÁ´8¼ïÎà¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ØÄê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼«Ê¬¤Î²¼ÂÌÈ¢¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢²µ½÷¥²¡¼¥àÉ÷¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë Another Story ~Îø¤Î²¼ÂÌÈ¢~¡×¤¬10·î15Æü¸áÁ°0»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Èaoen¤È²á¤´¤¹ÀÄ½Õ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
aoen¤Ïº£Ç¯6·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ¤¤ÂÀÍÛ (The Blue Sun)¡Ù¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê6·î15ÆüÉÕ¡Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤é¡Ö¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¡×¡Ê2025Ç¯6·î´ð½à¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£9·î6Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ½Õ¤Î¤È¤¤á¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡Ê11·î16Æü¡Ë¤ÈË½§PIT¡Ê12·î7Æü¡Ë¤Ë¤Æ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÖÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£