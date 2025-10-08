「Windows 11でiPhoneをアップデートすると文鎮化する」って本当？ “13万円”で買った「iPhone 17」が無駄になる!? 当面の回避策も解説

一部SNSやApple公式コミュニティでは、Windows PCからiPhoneのiOSアップデートが途中で止まり、端末が起動せず置物のようになってしまう「文鎮化」と呼ばれる現象が報告されています。アップデート中にiTunesが突然終了し、その後iPhoneが同期されなくなり、進行が止まってしまうケースもあるようです。

iTunes for Windowsや、Windows 11のAppleデバイスアプリを使った場合に発生しやすいとされていますが、正確な原因はまだ特定されていません。新しいPCでアップデートを試みる際は注意が必要です。



「文鎮化」させないための当面の対策

iPhoneのソフトウエアアップデートには、新機能の追加だけでなく、セキュリティホールの修正なども含まれているため、基本的には定期的なアップデートが推奨されます。

ただし、SNSなどの投稿では、Windows PCでアップデートや復元を行った際にエラーメッセージが表示され、アップデートが途中で失敗し、いわゆる「文鎮化」状態に陥るケースもあるようです。

これらのエラーは、アップデートや復元中にiPhoneとの接続が途切れた場合などに起こる可能性があるようです。対策としては、macOS搭載のPCでアップデートを実行する、接続の安定したWi-Fi環境で実施する、といった方法が推奨されます。あわせて、使用するUSBケーブルはApple純正品を選び、iTunesやOSを最新バージョンに保つことも重要です。



長期間利用予定なら「AppleCare＋」の検討も視野に

iPhoneを長く安心して使い続けたい場合、Apple公式の保証サービスである「AppleCare+」への加入もひとつの選択肢といえるでしょう。例えばiPhone 17では、月額1180円、2年間の一括払いなら2万3800円で加入できます。

「AppleCare＋」へ加入しておけば、バッテリーの最大容量が80％未満になった場合は、追加料金なしで交換が可能となっています。

一般的に、2～3年の使用でこの水準を下回る可能性があるとされており、特にバッテリー消耗が気になる方にはメリットの大きいサービスです。ちなみに無保証での「iPhone 17」のバッテリー交換は1回につき1万5800円程度かかる可能性があるため、その点だけを考慮しても加入の価値は十分にあるでしょう。

また、落下や水濡れなどの事故に対する保証や、アップデート時のトラブルにも対応してもらえる場合があり、「約13万円」という高額な端末を守るために有効です。購入時に一度、加入を検討してみるとよいかもしれません。



まとめ

iPhoneのアップデートは、端末の安全性や快適さを維持するために欠かせないものです。

一部の環境では不具合が報告されていますが、適切な対策をとることで、トラブルの可能性を最小限に抑えることができるでしょう。「文鎮化」も含め、万が一に備えてAppleCare＋などのサポートを検討しながら、iPhoneを安心して使い続けられる環境を整えておくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー