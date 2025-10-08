「カーボンターボ廃止惜しい」の声も

マツダの北米法人は2025年8月19日（現地時間）、主力モデル「マツダ3」の2026年モデルを発表しました。

機能強化やグレード整理が施された新型に対し、仕様面への関心が高まっています。

“ハーモニック・アコースティックス”も搭載の「セダン／ハッチバック」！

マツダ3は、2003年に「アクセラ」として登場したモデルで、以来、世界戦略車として進化を続けてきました。

現行型は2019年に登場した4代目で、5ドアハッチバックと4ドアセダンの2タイプを展開しています。

北米仕様では、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載し、自然吸気（186馬力）とターボ（250馬力）の2種類が用意されています。

トランスミッションは6速ATが基本で、一部グレードには6速MTやAWDも設定されています。

2026年モデルでは、グレード体系を整理するとともに装備の底上げを図りました。

まず、全車に8スピーカーの「マツダ・ハーモニック・アコースティックス」オーディオシステムを標準装備。

従来のエントリーグレードでは6スピーカー仕様でしたが、今回の改良により、グレードを問わず高音質なサウンド体験が可能となりました。

グレード構成は「2.5S」「2.5Sセレクトスポーツ」「2.5Sプリファード」「2.5Sカーボンエディション」「2.5Sプレミアム」「2.5ターボプレミアムプラス」の6種類に整理され、「2.5カーボンターボ」は廃止されています。

ボディカラーは従来通り、ソウルレッドクリスタルメタリックやマシーングレーメタリックなど全5色を継続。

価格はハッチバックが2万5550ドル（約375万円）から、セダンが2万4550ドル（約360万円）からで、前モデル比で約400ドルの上昇となっています。

※ ※ ※

マツダ3の2026年モデルには、快適装備の強化に対して「8スピーカー化は魅力的」「装備が充実してきた」といった好意的な声が寄せられる一方で、「カーボンターボがなくなったのは惜しい」といったグレード構成の変更に対する反応も見られました。

装備と仕様の見直しを経て、2026年型は商品力を高めた構成へと刷新。今後の市場での受け止め方にも注目が集まります。