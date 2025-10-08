女性が「営業職の男子」に惹かれる理由９パターン
営業職の男性には、社交性や礼儀正しさなど、その仕事ならではの魅力があります。では、具体的に彼らのどんな魅力が女性に響いているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が『営業職の男子』に惹かれる理由」をご紹介します。
【１】話題のスポットに詳しく、新鮮なデートができるから
「いろんな情報を持っててデートが楽しい」（２０代女性）など、最新のスポットに詳しいと、女性が喜ぶデートを企画できるようです。ベタだとバカにせず、デート雑誌などを買って情報を仕入れてみてはいかがでしょうか。
【２】礼儀正しく、家族からの評判がいいから
「マナーがしっかりしてるから、親にも紹介しやすい」（２０代女性）など、社会人としてのマナーが身についている営業職の男性は、彼女の親からもウケがいいようです。だらしないと思われている男性は、デート中お店の人に丁寧語で話す姿を見せるなどして彼女の信頼を勝ち取りましょう。
【３】聞き上手でどんなことも話しやすいから
「さすがに聞き上手。異性だけど相談しやすいのがいい」（２０代女性）など、他人の話を聞き慣れている営業職の男性は、プライベートでは女子のよき相談相手となるようです。相談相手から恋の相手へとスライドするケースも多いので、できるだけ親身に話を聞いてあげるといいでしょう。
【４】フットワークが軽く、よく誘いに乗ってくれるから
「いつ連絡しても来てくれるから、つい誘っちゃう」（２０代女性）など、フットワークの軽さに定評のある営業職の男性は、女性に誘われる機会も多いようです。忙しくて誘いを断りがちな男性も「また誘って！」という言葉を添えるなどして、腰が重いイメージを払拭しましょう。
【５】人当たりがよく、自分の友達ともすぐに仲良くなってくれるから
「人と仲良くなるのが上手だと、友達にもウケがいい」（２０代女性）など、女友達を大事にする女性ほど、営業職の男性が持つ人当たりの良さが魅力のようです。ただし、「軽い」と思われないよう、なれなれしくし過ぎない距離感を工夫する必要はあるかもしれません。
【６】褒め上手で一緒にいると気分がいいから
「自然に褒めてくれるから自信がつく」（２０代女性）など、さりげなく相手を褒めることができる営業職の男性といると、自分に自信が持てる女性もいるようです。職種に関係なく、気になる女性には「かわいい」などストレートな褒め言葉を囁いてみてはいかがでしょうか。
【７】よく笑い、親近感がわくから
「笑顔の人って優しそうだし、安心感があるよね」（２０代女性）など、営業職の男性の屈託ない笑顔は、女子の心を開く効果があるようです。なかなか女友達ができない男性ほど、よく笑うよう努めましょう。
【８】コミュニケーション上手で話が面白いから
「一緒にいて楽しいから、話が上手な人が好き」（２０代女性）など、会話で楽しませてくれるサービス精神旺盛な営業職の男性に、好感を持つ女性は多いようです。ただし、うっかり前に会ったときと同じ話をすると「みんなにしてるのかな」とガッカリされてしまうので気をつけましょう。
【９】見た目を気遣う「雰囲気イケメン」が多いから
「みんな清潔感がある」（２０代女性）など、たくさんの人と会う仕事柄、身だしなみを気遣う営業職の男子に惹かれる女性は多いようです。まずは「話してみたい外見」でないと、中身を知ってもらう機会もありません。カッコよくいる努力も大切だと肝に銘じましょう。
ほかにも「女子は営業職の男子のこんな部分に惹かれる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
