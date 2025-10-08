10月9日(木)から上演される『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGEより、ギャラクシーアイドルVEPPerを演じる有馬爽人さん、高橋祐理さんの取材会が行われました！

『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGEは10月9日(木)から13日(月・祝)にわたってヒューリックホール東京にて上演。バトルラヴァーズの前に立ちはだかる、双子兄弟のVEPPer。兄・別府月彦を有馬爽人さん、弟・別府日彦を高橋祐理さんが演じます。本作に臨む気持ちが語られました！

お客さんを全員「別府Apes」にします！「VEPPer on STAGE」に

――今回、別府兄弟が初めて舞台に登場します。

有馬 ファンのみなさんも楽しみにしていらっしゃると思いますが、演じる僕たちもすごく楽しみです。別府兄弟は味方なのか、敵なのか。二人は、どんな愛を持っているのか。こういう愛もあるんだという部分が見えてくるところが、この作品の面白さ。みなさんにはぜひそこに注目していただきたいですし、一人ひとりのキャラクターが本当に個性豊かですので、盛大に盛り上がる準備をして劇場に来てくださるとうれしいです。

高橋 以下同文です。

有馬 おい（笑）。

高橋 だって、爽人くんが思ってること全部言ってくれたんですもん（笑）。まあとにかく僕は心配ですね。VEPPerが初参戦ということで、ちょっと僕たちが一人勝ちしちゃうんじゃないかなと（笑）。

有馬 そうですね。それはちょっとありますね（笑）。

高橋 気づいたらお客さん全員「別府Apes（ベップエイプス：別府兄弟の親衛隊の名称）」になってると思います。

有馬 僕たちが主演だと思って（笑）。（後ろに置いてあるポスターを振り返って）だって、これですもんね、キービジュアル。

高橋 「VEPPer on STAGE」でやらせていただきます。ぜひ注目していただきたいです（笑）。

――お二人の演じる役の見どころについて聞かせてください。

有馬 別府兄弟は双子で、見た目はそっくりなんですけど、中身は違う部分があって。特に僕の演じる月彦は一見穏やかで優しそうなのに、掘れば掘るほど面白味のある役柄なので、そこをしっかり出していきたいです。

高橋 以下同文です。今の月彦の部分を日彦に変えて書いてください（笑）。

有馬 おい（笑）。

高橋 いや、でも本当にそうなんですよ。原作を見たときに印象的だったのは、月彦のほうがちょっと声が低めで、日彦は結構高いんですよ。でも僕らは逆で、僕はそんなに地声が高くない。

有馬 確かに。

高橋 で、爽人くんは高めじゃないですか。

有馬 高めですね。

高橋 そこをどうしようか今考えているところです。

有馬 めっちゃ高くしてみたらどう？

高橋 （声をつくって）「めっちゃ高い声！」

有馬 あはは！

高橋 今、プランを練ってる最中ですので、本番ではそこがどうなってるのかも注目していただきたいです。

――お互いの印象はいかがですか。

有馬 まだ今日で2度目ましてなんですよ。

高橋 そうですね。ビジュアル撮影のときに初めて会って。

有馬 で、今日久々に会ったんですけど、全然緊張しないというか。

高橋 えー、うれしい。マジっすか？

有馬 役としては僕が兄なんですけど、むしろ祐理くんにちょっと頼りたいなって。

高橋 すみません、できた弟で（笑）。

有馬 祐理くんとなら僕たちの別府兄弟をつくり上げられるんじゃいかなという安心感があります。

高橋 めちゃくちゃうれしいです。爽人くんの第一印象はまつ毛がめっちゃ長い（笑）。

有馬 ヘアメイクさんにもひと言目に言われました、「まつ毛、めっちゃ長いね」って。

高橋 めっちゃ長いっすもん。顔のパーツでいちばん前にありますから（笑）。爽人くんは穏やかで物腰が柔らかい。僕、結構人見知りで、初めて会う方にはなかなかしゃべりかけられないんですけど、爽人くんが気さくに話してくれたおかげで、すぐ仲良くなれそうだなって思いました。

カラオケでVEPPerの曲を歌ってます「アイドル性があって、双子感もあって、VEPPerにしか出せない色がある」

――アイドル衣装はいかがでしたか。

有馬 こんなに見せちゃって、もう規制かかりません？（笑） さっき同じ衣装という言い方をしましたが、実は微妙にそれぞれ違うところがあって、そこも見ていて楽しいですし。結構はだけてる部分があるじゃないですか。なので、これはちゃんと体を絞らないといけないと思って、頑張って体づくりをしました。

高橋 え、マジっすか。

有馬 もうこれは絶対に肌が見えると思って。

高橋 じゃあ、原作だと変身するときに1回全裸になりますけど、爽人くんには舞台でもそれをやっていただいて（笑）。

有馬 やっちゃいます？（笑） でもリアルに変身するとして、着替えるのにすっごい時間がかかるじゃないですか。その間の尺ってどうするんですかね。

高橋 その間はもうダダチャにつないでもらいましょう（笑）。

――お二人がステージの上でアイドルとしてどんなパフォーマンスを見せてくれるかも楽しみなところです。

高橋 最近ずっとVEPPerの曲を聴いています。めっちゃいいんですよね。

有馬 いいよね。

高橋 アイドル性があって、双子感もあって、VEPPerにしか出せない色がある。3曲くらいパフォーマンスする予定なんですけど、どの曲もVEPPerの色がありながら、違う良さがあって、耳にめちゃくちゃ残る。もうすでにカラオケで歌っています（笑）。

有馬 マジで？ 僕も家の風呂場で歌ってます（笑）。

高橋 歌っちゃいますよね。歌詞も自分たちを神だと思っている自信満々なところがVEPPerらしいし。甘い言葉とか、兄と弟ならではの言葉とか、歌詞にめっちゃつめこまれていて、いいなって思いました。

有馬 （しみじみと小声で）いいですよね……。

――めちゃくちゃ噛みしめましたね（笑）。

有馬 あはは！ でも本当にそれくらいいいんです。きっと「別府Apes」のみなさんが僕たちを神のように崇めてくれると思うので、その景色をステージの上から見るのが楽しみです。僕たちだけじゃなく、客席にいるみなさんと一緒につくり上げる作品だと思っているので、ぜひ盛り上がってください！

――共演者で気になる方はいますか。

高橋 初めましての方がほとんどなので、みなさんがどんな方なのかはすごい気になりますね。強烈なキャラクターばかりなので、どう演じるんだろうっていうのが楽しみです。

有馬 その中でも、僕たちVEPPerにとって強羅は憧れの存在なので、強羅を演じる君沢ユウキさんとのお芝居はすごく楽しみです。あとは何と言っても、やっぱり祐理くんですね（笑）。

高橋 本当ですか。



有馬 双子役なので、どんな別府兄弟をつくっていけるかが楽しみです。

高橋 ものすごいプレッシャーをかけられました（笑）。

有馬 とりあえずどれくらいの高音で来るか楽しみにしてるから（笑）。

高橋 わかりました。ちょっと今からボイトレ行ってきます！（笑）

――月彦は書道とフルート、日彦は盆栽とガーデニングという趣味がありますが、お二人の趣味はなんですか。

有馬 僕は昔から絵を描くことが大好きで、あんまり良くないですけど、小学生のときとか、よく机に絵を描いたりしていました。それも人間とか風景じゃなくて、僕の描く絵はちょっと独特で。賛否両論というより、否定されることのほうが多かったんです。

でも僕は自分の描く絵が好きだから、これが自分の描きたい絵なんだって貫いて。絵を描くのって、いいストレス発散になるんですよ。今でもちょっと時間があったら絵を描いています。

高橋 一緒です。僕もちっちゃい頃から絵を描くのが好きで。僕も人を描けないんですよ。

有馬 どういう絵を描くんですか。

高橋 小さい頃はコロコロコミックに出てくるキャラクターを模写するのが好きで。それが僕の絵の入りだったから、可愛いマスコットみたいな感じのキャラクターを描くことが多いです。あとは服のデザインをするのも好きで、よくグラフィティアートを描いたりします。

有馬 これはちょっと何か一緒につくりたいですね。

高橋 合同作品やりましょう！

うちのモモンガをダダチャって呼んでます（笑）

――『美男高校地球防衛部』シリーズは愛が大きなテーマとなっていますが、お二人が今いちばん愛を向けているものはなんですか。

高橋 ファンのみなさんですね。僕たちはファンのみなさんが応援してくださるからお仕事ができる。日頃からお互いに愛を渡し合いながらやっている仕事だと思うので、いちばんと言われたら、やっぱりファンのみなさんが真っ先に浮かびます。

有馬 本当にその通りだと思います。その上でもう一つ挙げるとしたら、やっぱり家族ですね。親がいないと僕はここに存在しないですし。僕を産んで、ここまで育ててくれた家族には愛があります。

――ファンと家族は絶対という前提の上で、もう一つ挙げるとしたら？

高橋 飼ってるモモンガですね。

有馬 モモンガ飼ってるの？

高橋 はい。フクロモモンガで、めっちゃダダチャに似てるんです。この仕事が決まる前から飼ってたので、原作でダダチャが出てきたときはびっくりしました。以来、うちのモモンガのことはダダチャって呼んでます（笑）。



有馬 名前変わっちゃったんだ（笑）。

高橋 でも原作ではダダチャって月彦の方にばっかり行くんですよ。だからちょっと爽人くんが羨ましいです（笑）。

有馬 じゃあ、舞台の期間だけ祐理くん家のモモンガをちょっと借りてもいいですか。

高橋 いいですよ。でも、たぶんどっかに飛んで行っちゃうと思います（笑）。

有馬 僕が愛しているのは、和菓子ですね。特にセブンイレブンのかりんとう饅頭はしょっちゅう買うくらい大好きで。ただ、ちょっとそこで安定しすぎているので、最近はもっと冒険しようと思って、いろんなかりんとう饅頭探しをしてるんですけど。

高橋 なるほど。別のかりんとう饅頭を探してみようと。

有馬 ただ、自分の中でこだわりがあって。皮がシナシナのものはあんまり好きじゃないんです。理想はカリッとした食感で、中身がどっしりつまっているもの。もしオススメのお店があったら、みなさん教えてください（笑）。

――では最後に、本番に向けての意気込みを聞かせてください。

高橋 VEPPerが初登場ということで、原作ファンのみなさんはもちろん、今回、『美男高校地球防衛部』の世界に初めてふれる方もどんなパフォーマンスが見られるか楽しみにしてくださっていると思うんですね。みなさんの期待に応えられるよう全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに待っていてください。

有馬 まずは原作をしっかりリスペクトしつつ、来てくれるみなさんを全員「別府Apes」にするという目標を心に掲げて本番に挑みたいと思います。なので、みなさん「別府Apes」として全公演来てください（笑）。よろしくお願いします！

『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE は2025年10月9日(木)〜13日(月・祝)に、ヒューリックホール東京にて行われます。

＜VEPPerキャスト＞

別府月彦（べっぷあきひこ）役/有馬爽人(ありまさやと)

所属事務所：Stova

代表作：

・舞台「ギヴン」佐藤真冬 役

・ブロードウェイミュージカル「イン・ザ・ハイツ」ソニー 役など 別府日彦（べっぷはるひこ）役/高橋祐理(たかはしゆうり)

所属事務所：Pasture

代表作：

・「進撃の巨人」-the Musical- コニー・スプリンガー 役

・劇団「ハイキュー !!」夜久衛輔 役

公演概要

【タイトル】『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE

（読み 『ビナンコウコウチキュウボウエイブラブ！ラブ！』オンステージ）

【原作】原作：馬谷くらり 『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』

【脚本・演出】村井 雄（KPR／開幕ペナントレース）

【出演】

箱根有基：広井雄士

由布院煙：中本大賀

鬼怒川熱史：佐藤たかみち

鳴子硫黄：新納 直

蔵王 立：今井俊斗

別府月彦：有馬爽人

別府日彦：高橋祐理

箱根強羅：君沢ユウキ

倉田達蔵：竹内雄大

安瀬尾栞・サウナ怪人：高崎翔太

アンサンブル長田泉里／福島玖宇也

日替わりゲスト松井健太／磯野 大／赤澤 燈／宇野結也／川上将大／樋口裕太

【日時】2025年10月9日（木）〜13日（月・祝）

【会場】ヒューリックホール東京

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目5−1 有楽町センタービル 11F

【制作】Office ENDLESS

【主催】『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE製作委員会

【公式 HP】https://officeendless.com/sp/boueibu/

【公式 X（旧 Twitter）】@love_love__st25

ハッシュタグ#防衛部オンステ #ラブステ

（C）馬谷くらり／『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGE製作委員会