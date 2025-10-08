◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

フィリーズとの地区シリーズ第3戦を控えるドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、クローザーとして活躍を見せる佐々木朗希投手について言及しました。

チームは敵地で2連勝し地区シリーズ突破へ王手をかけ、最高の形で本拠地に戻ってきました。試合の前日会見でロバーツ監督は、2試合連続セーブをあげた佐々木投手について「(セーブ機会では)現時点で彼は間違いなく第1の選択肢だ」と信頼を口にします。

しかし2戦目では3点リードの9回裏、ブレーク・トライネン投手をマウンドに送ったロバーツ監督。結果トライネン投手が失点し、佐々木投手の出番は1点差に追い上げられた2アウト1、3塁からでした。

ロバーツ監督は「彼が全ての試合を締めるわけにはいかないし、それは現実的ではない。だから他の投手も起用しなければならない」とコメント。今後もコンディションや状況などを見ながら、9回は他の投手との併用になるようです。

「しかし、状況が許せば彼が試合を締めるのは間違いありません」と続け、若き新守護神に期待を寄せました。