　元シブがき隊のメンバーでタレントの“フッくん”こと布川敏和（60）が、8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演。還暦を迎えたが「赤いちゃんちゃんこは着たくない」と紹介された。

　今年8月に60歳となった。黒柳徹子が「赤いちゃんちゃんこは着たくないということで、今日は赤いアロハで」と聞くと、「はい。赤いアロハシャツで…」と、この日の衣装を説明。「僕はアロハシャツのコレクターでもあるので。400枚くらい、たまっちゃいました」とも明かした。

　なお、次女の花音さんはグラフィックデザイナー。還暦祝いには、子どもたちからオリジナルデザインのTシャツをもらったこともうれしそうに話した。