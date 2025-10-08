還暦迎えた布川敏和、「赤いちゃんちゃんこ着たくない」“代用”紹介
元シブがき隊のメンバーでタレントの“フッくん”こと布川敏和（60）が、8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。還暦を迎えたが「赤いちゃんちゃんこは着たくない」と紹介された。
【動画】「そっか〜フックンは爺ちゃんだったね」元妻・つちやかおり＆孫たちとの“顔出し”家族4ショット
今年8月に60歳となった。黒柳徹子が「赤いちゃんちゃんこは着たくないということで、今日は赤いアロハで」と聞くと、「はい。赤いアロハシャツで…」と、この日の衣装を説明。「僕はアロハシャツのコレクターでもあるので。400枚くらい、たまっちゃいました」とも明かした。
なお、次女の花音さんはグラフィックデザイナー。還暦祝いには、子どもたちからオリジナルデザインのTシャツをもらったこともうれしそうに話した。
