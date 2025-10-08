万博残り5日で「アメリカ館」“変更”発表…「昨日堪能しておいて良かったわ」の声 最終日の終了時間も明らかに
大阪・関西万博（大阪・夢洲）のアメリカパビリオンは8日、公式Xを通じて、残り期間の営業時間を一部変更すると発表した。
【動画】現地に行けなくとも…「アメリカ館」の内部を公開
万博は、10月13日で閉幕を迎える。アメリカ館は「閉幕まであとわずか！アメリカ館では残りの期間中、営業時間を一部変更して運営いたします。ご理解とご協力、そしてこれまでのご来館に心より感謝いたします」と呼びかけた。
これに対して「昨日堪能しておいて良かったわ」「もの凄いVIPが来るのかな」「レストラン…」「スタンプだけ押したいのですが、可能でしょうか？」などのコメントが寄せられている。
営業時間の変更は、以下の通り。
■10月8日
パビリオン、レストラン、売店全て閉店
■10月9日
・レストランは全日閉店
・ツアーの列および売店は午後1時に閉店
・英語／中国語ツアーはなし
■10月11日
レストランは全日閉店
■10月13日
・ツアーの列は午後5時に終了
・レストランおよび店舗は午後6時に閉店
・英語／中国語のツアーはなし
