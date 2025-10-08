コスメキッチン × キキ＆ララコラボ登場♡可愛さと癒しをインとアウトで

ナチュラル＆オーガニックを愛するコスメキッチンから、“愛と癒し”のスピリットを宿したコラボが始動♡サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」との限定コスメが、11月6日（木）よりWEB予約開始、11月19日（水）には先行発売、20日（木）から店舗発売スタートです。リップ、ハンドクリーム、マスク、ベース、リップマスク、ブラシ、タオルハンカチ、ポーチと、多彩なアイテムであなたの毎日を星の輝きで包み込みます。

コラボの想いと世界観

“肌や心に、おいしいものを。”をコンセプトに掲げるコスメキッチンが、今回キキ＆ララとのコラボを通じて届けたいのは、「ときめきの魔法でみんなをしあわせに」。

ナチュラル＆オーガニックの魅力と、リトルツインスターズの“思いやり”の心が共鳴し、星のきらめきを感じるコスメたちが誕生しました。

手にするたび心がふわっと温かくなるような、特別なアイテムたちです。

【Kirei＆co.】リップ＆グリッター新登場！潤いも輝きも叶える限定コスメ♡

全ラインナップをチェック♡

シリコンケース付きリップクリーム

価格：3,300円（税込）

カラー：ピーチピンク。シアオイルをはじめとする植物性オイルが溶けるようになじみ、うるツヤ唇へと導きます。

缶入りハンドクリーム

価格：1,540円（税込）

ベルガモット＆ゼラニウムの香り。表面はさらっと、内側はしっとり、使用後は小物入れとしても活用可能。

ドリームグロウマスク RR（FEMMUE）

価格：4,840円（税込）

紫外線や乾燥によるくすみをケア。ヒアルロン酸コーティングのバイオセルロースシートを採用。

リップスリーピングマスク RP（FEMMUE）

価格：2,970円（税込）

ローズ＋ゼラニウムベースの香りで、夜間ケアにもぴったり。

フェムカフェ 4包（ポーチ入り）

価格：2,530円（税込）

甘酸っぱいベリー味・シトラス味。ハーブブレンドで女性のリズムをサポート。

ペタル フロート ブラッシュ EX11（to/one）

価格：3,300円（税込）

偏光パール効果とボタニカルオイルによる透明感とツヤ感を演出。

スキンスムーザー KL（m.m.m）

価格：3,905円（税込）

下地としてくすみを飛ばしつつ、光を味方にする透き通った肌を演出。

クレンジングミルク a（chant a charm）

価格：3,080円（税込）

毛穴ケアと保湿を両立するクレンジング。キキ＆ララのアート入り限定パッケージ。

スリーキーブラシ（giovanni）

価格：3,300円（税込）

猪毛＋ナイロンピン構成、1回でツヤ髪へ。キキ＆ララデザインで日常に癒しを。

タオルハンカチ（ブルー／ピンク）

価格：各1,650円（税込）

オーガニックコットン100％、全面シャーリング加工で柔らかさが魅力。

星降るきらめきポーチ

価格：2,970円（税込）

ベロア素材にキキ＆ララのゴールド刺繍。ポケット多数で整理しやすい仕様。

予約・発売スケジュールと注目ポイント

先行予約は11月6日（木）10:00～、Cosme Kitchen・Biople WEB STOREにて受け付け。11月19日（水）18:00からは先行発売を同オンラインストアでスタート。

11月20日（木）から全国のコスメキッチン・Biople店舗でも順次発売されます。先行予約なら確実に手に入るので、リリース初日を見逃さないで。

注目は、限定パッケージゆえのコレクタブル性と、使い終えた後も実用性を残す缶やポーチのデザイン性。ギフト需要も高まりそうなラインです♪

コスメキッチンの幻想コレクションをあなたに

Cosme Kitchen × キキ＆ララの限定コレクションは、心と肌を包み込む“やさしさ”と“きらめき”を兼ね備えた特別なシリーズ。

リップ、ハンド、マスク、ベース、ブラシ、ポーチまで、全11アイテムを通じて、日常に魔法を。

先行予約は11月6日、11月19日にはオンライン先行発売、20日より店頭にも登場します。魔法のようにときめくコスメを、ぜひあなたのコレクションに♡