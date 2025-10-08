【クマに警戒】10月8日の目撃情報 新潟県に「クマ出没特別警報」発表中（8日正午現在）
県は「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。
8日、警察から正午までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）
＜午前の発表＞
■胎内市
・7日午後10時40分頃
・胎内市倉敷町の工場敷地内でクマ1頭目撃
・クマの体長は約0.8メートル
・8日午前6時15分頃
・湯沢町土樽の町道を散歩中、クマ1頭を目撃
・「クマは町道を横切って川の方へ行った」
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所はマンション直近
■阿賀野市
・8日午前6時15分頃
・阿賀野市千原でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は一般住宅から約10メートル
■南魚沼市
・8日午前8時20分頃
・南魚沼市雲洞の市道付近でクマ1頭を目撃
・「クマはやぶから出てきて、その後やぶの中に入っていった」
・目撃場所は民家のすぐ近く
クマの目撃された市町では、各警察署と連携し、住民に警戒を呼びかけています。