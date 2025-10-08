「ダイソー」に『ミルモでポン！』グッズが登場！ 「めっちゃ懐かしい」「令和のこの時代にまた会えるなんて」とファン歓喜
「ダイソー」の公式Instagramが、10月7日（火）に更新。『ミルモでポン！』をモチーフにしたグッズの発売が決定し、「めっちゃ懐かしい」「令和のこの時代にまた会えるなんて」など喜ぶファンの声が集まっている。
【写真】懐かしいキャラが大集合！ 「ダイソー」×『ミルモでポン！』グッズ一覧
■「懐かしい」の声が続々
『ミルモでポン！』は篠塚ひろむによる漫画で、2002年から2005年にテレビアニメ化もされた人気作品。
今回登場するのは、ミルモをはじめ、リルム、ヤシチ、ムルモなど本作に登場する妖精のキャラクターをデザインにあしらったグッズで、雲の上でくつろぐ姿などをあしらった「アクリルスタンド」や原作コマを使った「アクリルキーホルダー」などファンにはたまらないラインナップがそろう。
そのほか、「アクリルクリップ」、「フラットポーチ」、「缶バッチ風ミラー」といった日常アイテムも用意。ミルモたちと一緒なら、日々の何気ない瞬間も楽しくなりそうだ。
本商品の登場に、SNSでは「激アツすぎん」「世代だから懐かしすぎる！欲しい」「ミルモファンとしては買わなきゃー！」と反響が届いている。
引用：「ダイソー」Instagram（@daiso_official）
【写真】懐かしいキャラが大集合！ 「ダイソー」×『ミルモでポン！』グッズ一覧
■「懐かしい」の声が続々
『ミルモでポン！』は篠塚ひろむによる漫画で、2002年から2005年にテレビアニメ化もされた人気作品。
今回登場するのは、ミルモをはじめ、リルム、ヤシチ、ムルモなど本作に登場する妖精のキャラクターをデザインにあしらったグッズで、雲の上でくつろぐ姿などをあしらった「アクリルスタンド」や原作コマを使った「アクリルキーホルダー」などファンにはたまらないラインナップがそろう。
本商品の登場に、SNSでは「激アツすぎん」「世代だから懐かしすぎる！欲しい」「ミルモファンとしては買わなきゃー！」と反響が届いている。
引用：「ダイソー」Instagram（@daiso_official）