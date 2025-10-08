「ダイソー」×『ミルモでポン！』グッズ一覧　※「ダイソー」Instagram

　「ダイソー」の公式Instagramが、10月7日（火）に更新。『ミルモでポン！』をモチーフにしたグッズの発売が決定し、「めっちゃ懐かしい」「令和のこの時代にまた会えるなんて」など喜ぶファンの声が集まっている。

【写真】懐かしいキャラが大集合！　「ダイソー」×『ミルモでポン！』グッズ一覧

■「懐かしい」の声が続々

　『ミルモでポン！』は篠塚ひろむによる漫画で、2002年から2005年にテレビアニメ化もされた人気作品。

　今回登場するのは、ミルモをはじめ、リルム、ヤシチ、ムルモなど本作に登場する妖精のキャラクターをデザインにあしらったグッズで、雲の上でくつろぐ姿などをあしらった「アクリルスタンド」や原作コマを使った「アクリルキーホルダー」などファンにはたまらないラインナップがそろう。

　そのほか、「アクリルクリップ」、「フラットポーチ」、「缶バッチ風ミラー」といった日常アイテムも用意。ミルモたちと一緒なら、日々の何気ない瞬間も楽しくなりそうだ。

　本商品の登場に、SNSでは「激アツすぎん」「世代だから懐かしすぎる！欲しい」「ミルモファンとしては買わなきゃー！」と反響が届いている。

　引用：「ダイソー」Instagram（@daiso_official）