¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÏÆÊ¢ÄË¤Î¶áÆ£·ò²ð¤ÏCS½Ð¾ì²óÈò¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê8Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬½ªÎ»¤Ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£CS¤ÏÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤¿¶áÆ£·ò²ðÉÔºß¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÆÊ¢¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤¬Æñ¤·¤¤¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢CS¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£