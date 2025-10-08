スピンコントロールも傾斜の読みも完璧 タイガー・ウッズが見せたアプローチにファンは「Greatest Of All Time」と大絶賛！
テーラーメイドゴルフが公式インスタグラムを更新。「ショートゲームの魔術師の舞台裏」と記すと、タイガー・ウッズがコースで見せた卓越したテクニックを動画で投稿した。
【動画】あわやカップイン！ タイガー・ウッズの素晴らしいアプローチ【テーラーメイドの公式Instagramより】
最初は両手にアイアンを持ってフェアウェイを歩くウッズの姿。何と右手に持ったクラブを後ろから両足の間を通して前に出すと、そこでリフティングをしながらスタスタと歩みを進めている。最後はポンと高く打ち上げると、素早くクラブを足の間から身体の右サイドへ戻して再びボールを受け止めていた。続けてグリーン手前からのアプローチショット。ボールのスピンを完全にコントロールし、グリーンの傾斜を利用して、2発目はカップイン寸前まで寄せてみせた。右足のロングサポーターが気にはなるが、まさにショートゲームに関しては「魔術師」の名がふさわしいテクニックを披露した。この動画を見たファンからは「タイガーの元気な姿が見られるのは本当に素晴らしいことだ」「彼の才能は素晴らしいね」「こんなに上手になれたら楽しいに違いない」など、絶賛するコメントが数多く寄せられていた。またヤギ（GOAT：Greatest Of All Time）の絵文字で「史上最高」と褒めたたえる人も多かった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
