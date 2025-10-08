UN1CON・MANAMI、活動停止発表「契約上の義務に抵触する行為を確認」
ガールズグループ・UN1CON（ユニコン）が8日、公式サイトを更新。メンバーのMANAMI（マナミ）が契約上の義務に抵触する行為が確認されたとして、同日付で一旦活動を停止すると発表した。
【写真】松田元太の妹・KOKOROが在籍！クールなUN1CON
サイトでは「このたび、弊社所属アーティスト MANAMI（マナミ） において、契約上の義務に抵触する行為が確認されました。これを重く受け止め、レーベルとの協議を経て、本日付で一旦活動を停止させていただくこととなりました」と報告。「日頃から応援くださっているファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「弊社といたしましても、今回の事態を厳粛に受け止め、アーティストへの指導体制や管理体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります」と方針を示した。
そして「また、UN1CONの活動は今後、4名体制にて継続してまいります。メンバー一同、これまで以上に努力を重ね、皆様により良いパフォーマンスをお届けできるよう尽力いたします」と伝えた。
「なお、グループとしては引き続き下記イベントへ出演いたします（4名体制での出演となります）」とし、28日の『Real Romantic』東京公演と、11月17・19日の『YOUNG POSSE』来日公演（東京・大阪）について案内した。
UN1CONは、韓国式の本格的なトレーニングを取り入れたダンスボーカルアカデミー「SPECIAL 1 ENTERTAINMENT & ACADEMY」で3年以上にわたって実力を磨き、幾度ものメンバー編成と非公開オーディションを経て結成。AKARI、MANAMI、NARAE、KOKORO、JOA（荒牧深愛）という5人のメンバーで構成されている。
【写真】松田元太の妹・KOKOROが在籍！クールなUN1CON
サイトでは「このたび、弊社所属アーティスト MANAMI（マナミ） において、契約上の義務に抵触する行為が確認されました。これを重く受け止め、レーベルとの協議を経て、本日付で一旦活動を停止させていただくこととなりました」と報告。「日頃から応援くださっているファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして「また、UN1CONの活動は今後、4名体制にて継続してまいります。メンバー一同、これまで以上に努力を重ね、皆様により良いパフォーマンスをお届けできるよう尽力いたします」と伝えた。
「なお、グループとしては引き続き下記イベントへ出演いたします（4名体制での出演となります）」とし、28日の『Real Romantic』東京公演と、11月17・19日の『YOUNG POSSE』来日公演（東京・大阪）について案内した。
UN1CONは、韓国式の本格的なトレーニングを取り入れたダンスボーカルアカデミー「SPECIAL 1 ENTERTAINMENT & ACADEMY」で3年以上にわたって実力を磨き、幾度ものメンバー編成と非公開オーディションを経て結成。AKARI、MANAMI、NARAE、KOKORO、JOA（荒牧深愛）という5人のメンバーで構成されている。