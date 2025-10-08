俳優の藤木直人が6日に自身のXを更新。出演中のABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』でのオフショットを公開し、注目を集めている。

【映像】色気あふれる藤木直人のヒモ男役

投稿では「ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』第2話いかがでしたか? 藤堂の熱い想いが露わになった第2話でした ビルの屋上から飛び降りてもギリギリ平気な藤堂 来週第3話もぜひ」とドラマの放送を報告している。

藤木演じる藤堂成悟は、のん演じる主人公・国見飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる元棋士という役柄。棋士を退いた後は働かず、彼女に養ってもらっている“ヒモ男”という意外な設定で、藤木にとって新境地となる役どころだ。

第2話では、藤堂の熱い想いが明かされるとともに、ビルの屋上からの飛び降りシーンなど過激なアクションも披露され、投稿にある「血だらけ」の姿も、その激しい展開を物語っている。

藤木は本作について「僕にとっては、この作品は“自分へのご褒美”のような、特別な一本でした。すごく、良い役を演じさせていただきました」とコメントしており、新たな挑戦に意欲を見せている。

こうした投稿にファンからは「藤木直人がイケちらかしてる。この方は私の中学生時代からの永遠にかっこいい人 ずーっとかっこいいし可愛い」「血だらけなのに色気を感じます」「鼻血出てもかっこいいです」「最高にかっこいい」などの反響が寄せられている。