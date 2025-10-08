A¤§¡ªgroup¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡Ö°ìÃ¶¤ªµÙ¤ß¡×¤Ø¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é4Ëü¤¤¤¤¤ÍÆÏ¤¯
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§¡ªgroup¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬2025Ç¯10·î7Æü¤ËÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖA¤§¤Á¤å¡¼¤Ö¡×¤Î¹¹¿·¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
A¤§¡ªgroup¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢4Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢6Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÁð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
A¤§¡ªgroup¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï7Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¸ø³«¡£¡ÖA¤§! group¤ÎYouTube¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢A¤§¤Á¤å¡¼¤Ö¤Ï°ìÃ¶¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖA¤§¤Á¤å¡¼¤Ö¡×¤Î¹¹¿·µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µÙ»ß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï8Æü13»þ»þÅÀ¤Ç4Ëü¤Î¤¤¤¤¤Í¤È7700·ïÄ¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö²áµîºî¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£