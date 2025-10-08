152.41　現値
151.50　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
150.73　エンベロープ1%上限（10日間）
149.62　一目均衡表・転換線
149.23　10日移動平均
149.07　一目均衡表・基準線
148.37　21日移動平均
148.21　一目均衡表・雲（上限）
148.15　200日移動平均
147.74　エンベロープ1%下限（10日間）
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.74　100日移動平均
145.24　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

主要ポイントを上回っての推移が続いている。ボリンジャーバンド2シグマ上限の１５１．５０が目先のサポート。