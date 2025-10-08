テクニカルポイント ドル円 主要ポイントを上回った状況続く
152.41 現値
151.50 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
150.73 エンベロープ1%上限（10日間）
149.62 一目均衡表・転換線
149.23 10日移動平均
149.07 一目均衡表・基準線
148.37 21日移動平均
148.21 一目均衡表・雲（上限）
148.15 200日移動平均
147.74 エンベロープ1%下限（10日間）
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.74 100日移動平均
145.24 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
主要ポイントを上回っての推移が続いている。ボリンジャーバンド2シグマ上限の１５１．５０が目先のサポート。
