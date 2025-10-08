今季限りで現役を退くことになったドジャースのカーショーは、３７歳シーズンとなった今季は１１勝２敗で、有終の美を飾った。これに対し、４２歳シーズンの今季は自己最悪の４勝１１敗ながら、来季も現役続行を希望しているのが、ジャイアンツのバーランダーだ。

通算２１２勝から２２３勝に伸ばしたカーショーは、通算勝率を昨年の・６９３から・６９９に上げた。勝ち星の上積みが少なかったバーランダーは通算勝利を２６６とし、通算２０００投球回以上で昨年までは２２位だった勝率（・６４１）は、３３位（・６２７）に落ち込んだ（カーショーの２位は変更無し）。

１試合のリリーフ含め、カーショーの防御率は３・３６。バーランダーは３・８５と大差が付いているわけではない。２人の成績の差につながったのは、ドジャースとジャイアンツの打線の援護と味方救援陣の差であることは間違いない。

２人の９イニングあたりの援護点はカーショーが５・９５に対し、バーランダーは３・９７と約２点違う。ちなみにドジャースの山本由伸は３・２７点と少ない方から２番目だったこともお知らせしておく。カーショーが投げた試合で、２得点以下だったのは１０試合あり、うち無得点は１度だけだった。一方、バーランダー登板試合での援護点２得点以下は１８試合。７月には３試合続けて１点も取ってもらえないなど、援護０の試合は６試合を数えた。

弱体とされたドジャースリリーフ陣だが、カーショー登板時は踏ん張り、白星をフイにした試合は５月２８日ガーディアンズ戦の１試合だけ。一方、バーランダーは７試合もリードした状態で降板しながら、リリーフ陣が打ち込まれて勝利が消えているのだからたまらない。

援護が無くても、救援陣が打たれても、淡々と投げ続けたバーランダー。９月は５試合１勝１敗ながら、３０回１／３を投げ防御率は２・０８と全盛時代に近いピッチングを披露してシーズンを終えた。先発ローテーション投手としては及第点のシーズンを送ったと言える。

今年はジャイアンツとの年俸１５００万ドル（約２２億２５００万円）の１年契約。来季の投球にも意欲を燃やすバーランダーに対し、ジャイアンツは理解者でもあったメルビン監督を解任した。新監督を含めフロント陣がバーランダーの終盤の成績と年齢をどう判断するかで、再契約のオファーを出すかどうかが決まるのだろう。

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）