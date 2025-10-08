モデルの仁香が７日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、再婚した１６歳年下の夫が、自分の息子との関係に悩んだ日々を振り返った。

仁香は、離婚し息子を引き取って育てていたが、息子が小５の時に、現在の夫と再婚した。当時、夫はまだ２６才。「急に小５の男の子のパパになって、力んじゃうし、頑張らなきゃと思って」と、今までは兄や友人のように接してきた息子に細かい事を注意するようになったという。

例えば「食事の時にヒジをついちゃダメだよって。今まで言ってなかったのに、自分の息子だから言わなくちゃってなって」と注意したところ「その時に息子が初めて『え？』って顔をして。ママに言われるのはいいけど、なんでショウパパが言うの？って」と否定的な反応を見せたという。

悩んだ夫は、友人でもあるタレントのユージに相談。ユージ自身も子供のいる女性と結婚し、血の繋がらない長男と暮らすステップファミリーであることから、ユージは「パパになろうとしなくていい。お兄ちゃん以上、お父さん未満の関係を続ければいいんだよ」と助言したといい、それを聞いた夫が「気が楽になった」という。

「今では私よりすごく仲がいいし、今（息子は）アメリカに行っているが、ママよりショウパパの方が役に立つしかっこいいから、ショウパパに来てほしいって。厳しいことは私、彼はフォローすると役割分担した」と振り返っていた。