卵はふんわり、にらはシャキッ！ 究極のにらたま炒めを作るコツ、教えます【10分で本格中華】
にらたま炒めは時短で作れますが、火の入れ加減が難しい…！ そこで今日は、料理家の今井亮さんが教えてくれた、「ふんわり＆シャキッふわとろにら卵炒め」のレシピをご紹介します。
ポイントは3つ！
・にらはさっと炒めてから卵に混ぜる。
・火加減は強めの中火。煙が出始めたら、卵液を投入。
・卵を入れたら混ぜすぎ厳禁！ 火の通し過ぎに注意を。
コツを押さえれば、調理時間10分でふわとろ＆シャキシャキの絶品中華が完成！ぜひ挑戦してみてくださいね。
▶教えてくれたのは…
今井亮 さん
料理家。京都の老舗中華料理店で修行を積み、現在は書籍、雑誌、テレビ、料理教室などで活動中。著書に『白飯サラダ』（主婦と生活社）、『そそる！うち中華』（学研プラス）など。
■「ふんわり＆シャキッふわとろにら卵炒め」
【材料・2人分】
卵…4個
にら…1わ(長さを4等分に切る)
長ねぎの小口切り…5cm分
しょうゆ、塩、こしょう、サラダ油、ごま油
【作り方】
1. ボウルに卵を割り入れ、しょうゆ小さじ2、塩、こしょう各少々を加えて、菜箸で卵白を切るようによく混ぜる。フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、にら、ねぎを入れて約1分炒める。卵液に加え、さっと混ぜる。
▶ここがポイント！
にらは炒め過ぎに注意！少ししんなりしたらすぐ取り出して。
2.フライパンにサラダ油大さじ3を足して強めの中火にかける。約1分熱して、煙が出始めたら、すぐに１を回し入れる。
▶ここがポイント！
油があつあつだと、卵の縁がふわっとふくらむ
3.木べらを外側から内側に大きく動かし、卵が半熟になるまで炒める(火を通し過ぎないのがふわとろのコツ！)。仕上げにごま油小さじ1を回し入れる。
▶ここがポイント！
混ぜ過ぎ厳禁！焦らずゆっくり混ぜて
（1人分379kcal、塩分1.5g）
文＝斉藤久美子
