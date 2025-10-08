和風の味わいが簡単に完成！さつま揚げで懐かしい風味のサブおかず
さつま揚げは、そのままでも焼いて食べるのも良いですが、煮物や炒め物で大活躍。さつま揚げ自体に味がついているため、料理の味付けが楽ちんです。ほんのり甘い和風の味は、どんなアレンジでもほっこりしますね。れんこんのように歯ごたえのある野菜を加えれば、満足感もあり！さつま揚げを使ったサブおかずのレシピを2つどうぞ。
甘みのあるさつま揚げを塩味でさっぱりと煮て
【材料】(2人分)
・さつま揚げ …3枚
・さやいんげん …80g
・万能ねぎ …1/5束
・塩
・しょうゆ
【作り方】
1. さつま揚げは四つ切りにし、いんげんは長さを3等分に切る。万能ねぎは3cm長さに切る。
2. 口径18cmの耐熱ボウルに水1/2カップ、いんげん、さつま揚げ、塩小さじ1/4、しょうゆ少々を入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約6分加熱する。熱いうちに万能ねぎを加え、さっと混ぜる。
(1人分75kcal/塩分1.7g レシピ考案／郄山かづえ)
■れんこんとさつま揚げの塩炒め
さつま揚げがうまみアップのもと
【材料】(2〜3人分)
・さつま揚げ …2枚(約85g)
・れんこん …200g
・にんじん …1/2本
・オリーブ油
・塩
・粗びき黒こしょう
【作り方】
1. さつま揚げは5mm幅に切る。れんこんは長めの乱切りにして縦半分に切り、水にさっとさらして水けをきる。にんじんは長さを半分に切り、5mm四方の棒状に切る。
2. フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、[1]を約2分炒める。水大さじ2を加えてふたをし、弱めの中火で約2分蒸し焼きにする。
3ふたを取って水けをとばし、塩小さじ1/4、粗びき黒こしょう少々で調味する。
(1人分153kcal/塩分1.7g レシピ考案／井原裕子)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
組み合わせる野菜はお好きなものにアレンジしてもOK。熱々はもちろん、冷めてもしっかり味が染みこんでおいしいですよ。
レシピ考案／郄山かづえ、井原裕子 撮影／邑口京一郎、高杉純
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑