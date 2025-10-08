Ž¢´²À¯¤Î²þ³×Ž£¤¬Ž¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑŽ£¤Ç¤¢¤ëÌõ
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ÈÅÄ¾Â°Õ¼¡¡£Á°¼Ô¤Ï¡Ö¶Û½Ì¡¦ÉÔ¶·¤ÎºËÁê¡×¡¢¸å¼Ô¤Ï¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡¦¹¥·Êµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿·ÐºÑÄÌ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄÌÀâ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£É¾ÏÀ²È¤ÎÃæÌî¹ä»Ö»á¤¬¡¢ÆüËÜ»×ÁÛ¸¦µæ¼Ô¡¦Âç¾ì°ì±û»á¤Î¿·Ãø¡ØÌ¤´°¤ÎÌ¾ºËÁê¡¡¾¾Ê¿Äê¿®¡Ù¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÄÌÄì¤¹¤ë¡Ö²þ³×¤ÎËÜ¼Á¡×¤ò¡¢Îò»Ë¤ÎºÆÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ËÆÞ¤é¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î´ã
10·î4Æü¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÎºÇÃæ¡¢¿Í¡¹¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¾å¤Ç¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤ä¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¹¤é´í¤¦¤¤¡£
¼«Ê¬¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¿ÍÊª¤ò¸í²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇìÊ¤á¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¡¢·ÚÐÏÉâÇö¤Ê¿ÍÊª¤ò¤µ¤â°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£SNS¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÊªÉ¾¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¿ÍÊªÉ¾²Á¤Ï¤³¤¦¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤«¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î´ã¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÞ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤í¡×¤Ê¤É¤È´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´Ñ»¡¤ÏÆÃÄê¤Î»×ÁÛ¤äÊÐ¸«¤È¤¤¤Ã¤¿¼ç´Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç§¼±ÏÀÅ¯³Ø¤ä¿´Íý³Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»×ÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿ÍÊªÉ¾¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×ÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¿ÍÊª¤òìÊ¤á¤¿¤ê¡¢ÓÞ¾Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¶ò¤«¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤«¤¯¤âº¤Æñ¤Ê¿ÍÊªÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë»ËÎÁ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¤½¤Î»ËÎÁ¤¹¤é¡¢½ñ¤¤¤¿¼Ô¤Î»×ÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢²æ¡¹¼«¿È¤â¡¢¸½ºß¤Î»×ÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ËÎÁ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎò»Ë²ÈE¡¦H¡¦¥«¡¼¤¬¡ØÎò»Ë¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤Î´ã¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²áµî¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢²áµî¤ÎÍý²ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÎò»Ë²È¤ÏÈà¼«¿È¤Î»þÂå¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´ÖÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÂå¤ËÇû¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥â¥À¥Ë¥º¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÎò»Ë¤ÎµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼ç´Ñ¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤ÊÎ©¾ì¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò¸·¤Ë²ü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë²È¤Î¼ç´Ñ¤ÈÎò»ËÅª»ö¼Â¤ÎµÒ´Ñ¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤ò¡Ö²ò¼á¡×¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Îò»Ë²È¤Îºî¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤È¸½ºß¤ÎÂÐÏÃ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£¥«¡¼¤Ï¤½¤¦Àâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤ËºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄê¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÄ¾Â
Îò»Ë¤òÀµ¤·¤¯²ò¼á¤Ç¤¤ë¤«¡¢²áµî¤È¾å¼ê¤ËÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ò»î¤¹¤¦¤¨¤Ç³Ê¹¥¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢²ßÊ¾·ÐºÑ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¡¢¾¦¶È¤ò½Å»ë¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥·Êµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿·ÐºÑÄÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÆÉ¾²Á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾Êý¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤«¤ó¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÄ¾Â¤Ë¤è¤ëÀ¤¤ÎÍð¤ì¤òÀµ¤¹¤Ù¤¯¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·ðÌóÎá¡¢É÷Â¯ÅýÀ©Îá¡¢½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤ò½Ð¤·¤ÆÅÔ»Ô¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ºâÀ¯ºÆ·ú¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤ÇÉÔ·Êµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ä¾¾Ê¿Äê¿®¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¼ÂÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²æ¡¹¸½Âå¿Í¤Î»×ÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÈ¿±Ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÄ¾Â¤Ï¡¢ÆÁÀîµÈ½¡¤Ë¤è¤ë¡ÖµýÊÝ¤Î²þ³×¡×¤ÎºâÀ¯·òÁ´²½Ï©Àþ¤òÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢·ÐºÑ½Å»ë¤ÎÀ¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅÄ¾Â¤Ï¡¢µÈ½¡¤ÎºâÀ¯·òÁ´²½Ï©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤·ðÌóÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¾Â¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Ç³ôÃç´Ö¡ÊÆ±¶ÈÁÈ¹ç¡Ë¤òÍÆÇ§¤·¡¢»Ô¾ìÆÈÀê¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÁàºî¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³ôÃç´Ö¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¶âÁ¬¤Ë¤è¤ëËëÉÜ¤ÎºÐÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢Âç¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ë»ö¶È¤ò°ÑÂ÷È¯Ãí¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄ§¼ý¤òÇ§¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃæÈ´¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¾Â¤Ï¡¢ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢ÂçÌ¾¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÉáÀÁ¡×¡ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚÌÚ»ö¶È¡Ë¤òÉü³è¤µ¤»¤ÆÉéÃ´¤òÃÏÊý¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¡¢ÂçÌ¾¤Ø¤ÎÇÒ¼Ú¶â¤Î»Ùµë¤âÄä»ß¤·¤¿¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÅÄ¾Â¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤¿À¯ºö¤È¤Ï¡¢º£ÆüÉ÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¡¢Ì±±Ä²½¡¢Âç´ë¶È¤ÎÍ¥¶ø¡¢¤½¤·¤ÆÃÏÊý¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½Ï©Àþ¤Î²¼¡¢Ìò¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç½ÐÀ¤¤·¤è¤¦¤ÈÄ§ÀÇ¤ò¶¯²½¤·¡¢Âç¾¦¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÖÃæÈ´¤¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â²£¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÏÀÇ¤È¼ê¿ôÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀÂ¼¤«¤éÂçÅÔ»Ô¤Ø¤È¿Í¸ý¤¬Î®½Ð¤·¡¢ÃÏÊý¤Î¿êÂà¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤¬µÞÂ®¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯²á¾ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼º¶È¼Ô¤äÉâÏ²¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÂç¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢³ôÃç´Ö¤Ë¤è¤ëÆÈÀê¤äÌ±±Ä²½¤È¡ÖÃæÈ´¤¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈË±É¤·¤¿¡£³Êº¹¤Î³ÈÂç¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¸«¤»¤«¤±¤ÎÀ®¸ù
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ÏÀ®¸ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÙÍµ²½¤·¤¿Âç¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬ìÔÂô¤Ê¾ÃÈñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÎÃæ¡¢¿Í¡¹¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ï¶¸¤¤¡¢¡Ö¾¬±Û¤·¤ÎÁ¬¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï²Èñ¤ÎÉ÷Ä¬¤¬Ì¢±ä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤é¤¬²«É½»æ¡¢Þ¯ÍîËÜ¡¢¶¸²ÎËÜ¡¢¶Ó³¨¤ÎÈÎÇä¤ò³ÈÂç¤·¡¢½ÐÈÇ¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢´¤ÈÇ¤¬À¤ÏÀ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤ÎÀ®Î©¤Ç¤¢¤ë¡£
¾·³¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÀ®¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿ÅÄ¾Â¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÏ©Àþ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¦¶á½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¾·³¤Ë¼è¤êÆþ¤ê¡¢ËëÉÜ¤òµí¼ª¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤ÏÏÅÏ¨À¯¼£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Âç¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬Ì±±Ä²½¤È¡ÖÃæÈ´¤¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ëÍø¸¢¤òµý¼õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìò¿Í¤¿¤Á¤ËÏÅÏ¨¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬²£¹Ô¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÅÄ¾Â¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤Ï¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì±±Ä²½¡¢Âç´ë¶È¤äÂçÅÔ»Ô¤ÎÍ¥¶ø¡¢ÀÇ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄ§¼ý¶¯²½¡¢ÃÏÊý¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ËëÉÜ¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÀÂ¼¤Î¿êÂà¡¢³Êº¹¤Î³ÈÂç¡¢ÃÏÊý¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹¾¸Í°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬È¯À¸¤·¡¢½îÌ±¤ÎÃùÃßÎ¨¤ÏÄã²¼¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤Ï¡¢Â¦¶á½¸ÃÄ¤ÎÀì²£¤ÈÏÅÏ¨¤Î²£¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉåÇÔ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄ¾Â¤Î¿ä¤·¿Ê¤á¤¿Ï©Àþ¤È¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¿·¼«Í³¼çµÁÏ©Àþ¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î¿·¼«Í³¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯²þ³×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿·ë²Ì¤â¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄ¾Â¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤Î¿·¼«Í³¼çµÁÅª¤Ê»×ÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤ò²þ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Äê¿®¤Î¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤È¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ð¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼ë»Ò³Ø¤Ø¤Î¸í²ò¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹Äê¿®¤ÎÄãÉ¾²Á
Äê¿®¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ë¡£Äê¿®¤Ï¼ë»Ò³Ø¤Î¶µ¤¨¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¤½¤Î¸í²ò¤¬Äê¿®¤ËÂÐ¤¹¤ëÄãÉ¾²Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤³¤½¡¢ËÜ½ñ¤Î¼çÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãø¼Ô¤ÎÂç¾ì°ì±û»á¤¬¤½¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Æü¡¢¼ë»Ò³Ø¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Éõ·ú¼çµÁÅª¤Ê³¬ÁØÃá½ø¤Î¸ÇÄê¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¹ÅÄ¾Åª¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ë»Ò³Ø¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÀ¯¼£»×ÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ë»Ò³Ø¤Ï¡¢¿ÍÎÑ¡Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡Ë¤òÀ¯¼£¤Î´ðÁÃ¤È¤ß¤Ê¤·¡¢Æ»µÁ¤äÀáµÁ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÁ°¶áÂåÅª¤ÊÀ¯¼£»×ÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÀ©ÅÙ¤ÎÀß·×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¶áÂåÅª¡¦²Ê³ØÅª¤ÊÅý¼£¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Á°¶áÂå¤ÎÉõ·úÀ¯¼£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÂåÅª¤Ê¼«Í³Ì±¼çÀ¯¼£¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤Á¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀ¯¼£¤Î¼ÂºÝ¤ò¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿ÍÎÑ¤äÆ»µÁ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¼ë»Ò³Ø¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¼ë»Ò³Ø¤Ï¡¢Æ»µÁ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ½ñ¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Äê¿®¤Ï¡Ö°ÏÌâ¡×¡Ö¼·Ê¬ÀÑ¶â¡×¡Ö¿ÍÂ´ó¾ì¡×¤Ê¤É²è´üÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ï¼ë»Ò³Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Äê¿®¤¬¶Û½ÌºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¶·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Ó¤À¤·¤¤¸í²ò¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÇÀÃÏ¤Î³«È¯¤ä¾¦¹©¶È¤Î¿¶¶½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÎÀ§Àµ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Î¾å¾º¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£
É¾È½¤Î°¤¤·ðÌóÎá¤äÉ÷Â¯ÅýÀ©Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²á¾ê¾ÃÈñ¤ä¤½¤ì¤ò¤¢¤ª¤ë¾¦¶È³èÆ°¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç¾ì»á¤Î²ò¼á¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ÐÊÙ¤ÈÃùÃß¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¹ñÌ±À¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¾¬±Û¤·¤ÎÁ¬¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò²þ¤á¡¢¶ÐÊÙ¤äÃùÃß¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹ñÌ±À¤ò½ù¡¹¤Ë·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äê¿®¤Î¼ë»Ò³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄê¿®¤òÂº¿ò¤·¡¢¼«¤é¤â¼ô³Ø¤ò»×ÁÛÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Î½ÂÂô±É°ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äê¿®¤Ë¤è¤ë³ØÌä¿¶¶½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Ã¤¿¸å¿Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢ÆÃ¤Ëºâ³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶áÂå²½¤òÃ´¤Ã¤¿¡£Âç¾ì»á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¾ì»Ë´Ñ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¼ë»Ò³Ø¤ÎÎÑÍý¤ÈÆüËÜ»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÀº¿À
¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥º¥à¤ÎÎÑÍý¤È»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÀº¿À¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ÎËÖ¶½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥º¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÀº¿À¤Ë¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤ÎÎÑÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¾Àâ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ËÜ½ñ¤Ï»É·ãÅª¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÀº¿À¤òÇË²õ¤·¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ÙÇÛÅª¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¿·¼«Í³¼çµÁ¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î¼ºÇÔ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¼º¸ú¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤ËÂå¤ï¤ë¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
Âç¾ì»á¤¬¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤â¤Þ¤¿¡ØÌ¤´°¤ÎÌ¾ºËÁê¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢»×ÁÛÅª¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
