11月1日・2日に東京都千代田区の小川広場にて開催される「第13回 神田カレーグランプリ2025 グランプリ決定戦」にて「【薬屋のひとりごと】猫猫のカレースパイス」が数量限定で販売される。価格は1,650円。

「猫猫のカレースパイス」は、マンガ「薬屋のひとりごと」の原作者・日向夏氏が監修したオリジナルのスパイス。複数回の試食を経て、各スパイスの配合や食べやすさにもこだわって作られている。

よもぎをはじめ、陳皮（みかんの皮）、生姜（ジンジャー）、桂皮（シナモン）など、作中に薬草や生薬として登場するスパイスのほか、八角（スターアニス）、茴香（フェンネル）、丁子（クローブ）、長胡椒（ヒハツ）など14種類のスパイスを配合。猫猫らしさを感じさせつつも、ファミリーにも食べやすいカレースパイスとなっている。

商品概要

Size】H195×W120mm

【内容量】70g

【原材料】クミン(インド産)、コリアンダー、ターメリック、よもぎ、スターアニス、シナモン、フェンネル、赤唐辛子、ガーリック、ジンジャー、クローブ、陳皮、山椒、ヒハツ

決勝戦会場には猫猫と壬氏の等身大アクリルスタンドが登場

神田カレーグランプリは、400店舗以上が密集するカレーの街「神田」で毎年秋に開催される日本最大級のカレーイベント。会場の投票によってカレー店No.1が決定される。

会場には、猫猫と壬氏の等身大アクリルスタンドが設置される。

名称：第13回 神田カレーグランプリ決定戦 2025（Kanda Curry Grand Prix 2025）

開催日時：11月1日11時～19時、11月2日11時～17時

会場：小川広場（千代田区神田小川町3-6）

主催：神田カレー街活性化委員会

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ