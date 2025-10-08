Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、電源・水源が不要でアウトドアや外出先での利用にも便利なKarcher（ケルヒャー）のコードレス高圧洗浄機「OC 5 Handy Plus CB」が、お得に登場しています。

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB USB-C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要 専用折畳みバケツ付き/丈夫なホース 高性能5in1ノズル 安全ロック機能搭載 薄型バッテリー ペットボトル使用可能 簡単セットアップ/ハンディ モバイル コンパクト 軽量/洗車 ベランダ 玄関 1.328-144.0 14,380円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

電源不要・水源不要でアウトドアや外出先での利用にも便利なケルヒャーのコードレス高圧洗浄機が10％オフとお買い得！

「OC 5 Handy Plus CB」は、電源不要・水源不要で場所を選ばず洗浄できるコードレス高圧洗浄機です。

充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプターが付属しており、どこでも持ち運んで洗浄が可能。

強力直噴や広角、泡洗浄など便利な5in1ノズルと洗浄剤タンク付きなので、洗車やベランダなど日常的に清掃している場所でも大活躍します。

USB-Cケーブルで充電可能

USB-C給電によって、モバイルバッテリーを使って外出先での補助充電も可能。

フル充電で約15分の連続使用ができるので、ちょっとした汚れやコード式が使いづらい環境などでも使える便利なアイテムです。

また、別売りのアクセサリーが使用可能で、狭い場所の清掃や水しぶきを抑えての洗浄、強い力でかつ素早くなど、より快適で効率的な清掃ができますよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月8日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

