ケルヒャーのコレ使ったら、重たい高圧洗浄機には戻れない #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、電源・水源が不要でアウトドアや外出先での利用にも便利なKarcher（ケルヒャー）のコードレス高圧洗浄機「OC 5 Handy Plus CB」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
電源不要・水源不要でアウトドアや外出先での利用にも便利なケルヒャーのコードレス高圧洗浄機が10％オフとお買い得！
「OC 5 Handy Plus CB」は、電源不要・水源不要で場所を選ばず洗浄できるコードレス高圧洗浄機です。
充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプターが付属しており、どこでも持ち運んで洗浄が可能。
強力直噴や広角、泡洗浄など便利な5in1ノズルと洗浄剤タンク付きなので、洗車やベランダなど日常的に清掃している場所でも大活躍します。
USB-Cケーブルで充電可能
USB-C給電によって、モバイルバッテリーを使って外出先での補助充電も可能。
フル充電で約15分の連続使用ができるので、ちょっとした汚れやコード式が使いづらい環境などでも使える便利なアイテムです。
また、別売りのアクセサリーが使用可能で、狭い場所の清掃や水しぶきを抑えての洗浄、強い力でかつ素早くなど、より快適で効率的な清掃ができますよ。
＞＞ケルヒャーのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年10月8日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「Amazonプライム感謝祭」