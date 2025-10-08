「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



８日の東証プライム市場でＳＢＧが５日ぶりに反落。米ＡＩ関連株の人気に乗り同社株は急騰。７日には初の２万１０００円台に上昇し、４月安値（５７３０円）から約３．７倍に跳ね上がった。ＡＩインフラ計画「スターゲート」に米オラクル＜ORCL＞や米オープンＡＩなどと投資している。また、巨額出資するオープンＡＩの企業価値が上昇していることを評価する買いが流入している。時価総額は３０兆円に達しトヨタ自動車<7203.T>に続く国内２位に浮上したが、足もとの株価急騰で高値警戒感も出ているようだ。



