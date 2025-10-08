日本色材工業研究所<4920.T>が３日続伸している。７日の取引終了後に２６年２月期の配当予想を期末一括２０円から３０円（前期２０円）へ増額修正したことが好感されている。



同時に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１６８億７７００万円から１６４億６２００万円（前期比６．６％減）へ、営業利益を４億１１００万円から２億４３００万円（同５０．３％減）へ、最終利益を４億１１００万円から３億２１００万円（同４８．６％増）へ下方修正した。フランス連結子会社で、上期に医薬品及び化粧品の受注が低迷しユーロ建て・円換算後ともに減収となったことに加えて、人件費や諸物価の高騰や一部新規設備稼働の遅れもあって業績は予想を下回る見込みとしている。



出所：MINKABU PRESS