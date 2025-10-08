スローガンが急落、２６年２月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感強まる スローガンが急落、２６年２月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感強まる

スローガン<9253.T>が急落している。７日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１５億１５００万円から１５億８０００万円（前期比１７．０％増）へ、営業利益を１億５１００万円から２億１０００万円（同６８．９％増）へ、純利益を９８００万円から１億２０００万円（同３８．８％増）へ上方修正したが、材料出尽くし感から売られているようだ。



学生向けサービスが概ね計画通りで進捗している一方、２２年に新規事業として運営を開始した社会人３年目までのハイポテンシャル人材向けキャリア支援サービス「Ｇ３（ジースリー）」が、市場ニーズを捉え始めたことで想定を上回る成長ぶりを見せていることが要因としている。



なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高９億７４００万円（前年同期比２６．０％増）、営業利益３億３０００万円（同２．０倍）、純利益１億９７００万円（同７９．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS