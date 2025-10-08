株式会社マウスコンピューターは10月8日（水）、直販サイトでオータムセールを開始した。対象のマシンが最大9万円OFFとなる。期間は10月29日（水）10時59分まで。

同社が展開する各種PCブランドがラインアップ。クリエイター向けの「DAIV」も対象製品に含まれている。

NVIDIA Studio認定のノートPC「DAIV N6-I7G7TBK-C」は、通常37万9,800円のところ、35万9,800円のセール価格に。CPUにインテル Core Ultra 7プロセッサー 255HX、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを採用する。メモリは32GB、ストレージは1TB SSD。

AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載するデスクトップPC「DAIV KM-A7G7T」は、本セールで最大の値引き額となる9万円OFF。通常44万4,800円とのころ、35万4,800円で購入できる。