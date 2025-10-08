『Spookiz（スプーキッズ）』アメリカ最大級ポップカルチャーイベントへの初参加決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（スプーキッズ）が、10月9日～12日にニューヨークにて開催される『New York Comic Con 2025』に初参加することが決定した。

■キャンペーンやキャラクターとの写真撮影を実施

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数620万人（10月7日現在）、総再生回数32億回超え（10月7日現在）を誇る、世界中にファンをもつ3DCGアニメーション。セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとした、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど、世界中で絶大な人気を誇っている。

そんな『Spookiz』は、2025年10月に約5年ぶりの新シーズンがスタートする予定。その直前の10月9日～12日に実施される、コミック、アニメ、ゲーム、映画など幅広いジャンルを扱うアメリカ最大級のポップカルチャーイベント『New York Comic Con 2025』に初参加することが決定した。

会場内サイネージや『Spookiz』のブースで掲示されるQRコードを読み込むと、『Spookiz』のキャラクター・Kongkongのオリジナルデジタルアイテム（NFT）が手に入り、ARによる記念撮影が可能となるキャンペーンも実施する。

また、ブースではフォトスポットでキャラクターたちと写真撮影を行ったり、リアルなノベルティグッズも会場限定で手に入れたりすることができる。来場者が楽しめるイベントが盛りだくさんとなっており、『Spookiz』として初の試みに注目だ。

そして『Spookiz』は、10月17日から新シーズンがスタート。舞台を日本に移し、Cula、Frankie、Kebi、Kongkong、Ziziにはどんな新しい冒険が待っているのか？ そんな新作公開直前の『New York Comic Con 2025』に期待しよう。

■関連リンク

『Spookiz』公式YouTube

『Spookiz』 OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/

■【画像】『Spookiz』キャラクター・Kongkong（コンコン）