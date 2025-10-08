IVE（アイヴ）のGAEUL（ガウル）が、幼少期のショットを公開。またメンバーの両親がそれぞれの幼少期の子育てを振り返る「IVE 子育て難易度大会」の結果が、グループのXで披露された。

【写真】つぶらな瞳がかわいい幼少期のIVEガウル / 「IVE 子育て難易度大会」それぞれの両親の詳細コメント

■ピンクが大好き！幼い頃から美少女なIVEガウル

幼少期ショットでは、ピンクのトップスを着たガウルがおすまししてポーズを取った姿や、兄の手を取ってチューリップの前に立つかわいらしい姿を公開し、「成長の仕方が素晴らしすぎる」「幼少期からすでに美少女！」「ピンク大好きで可愛すぎる笑」「お兄ちゃんをしっかり掴んでるちびガウルちゃん可愛い」などの反響を呼んでいる。

■「朝の日差しのような温かい子」だったガウル（IVE）

そして「IVE 子育て難易度大会」の投稿では、各メンバーが幼少期を振り返るアンケートと、両親が付けた「子育て難易度」のスコアとコメントを公開。

最年長のガウルのスコアは95点。「落ち着いた朝の日差しのような温かい子です」「幼い頃は兄ともとても仲が良かったです」と両親からのコメントが記され、その横にはウインクをする、ツインテールの幼いガウルの写真があしらわれた。

■子供の頃からエネルギッシュなユジン（IVE）

リーダーのYUJIN（ユジン）のスコアは80点。幼い頃からエネルギッシュだったようで、両親は「エネルギーに溢れている」と、遊んであげるとなかなか終わりが来なかった幼少期の日々を振り返った。写真はダンス中なのか、幼いユジンが躍動感のあるポーズを取っている。

■レイ（IVE）の両親は長文で様々なエピソード披露

REI（レイ）のスコアは85点で、オレンジの帽子を被ったあどけないレイの写真が添えられている。レイの両親は記入用紙を追加して「勉強においていつもポジティブな姿勢を見せてくれた」「落ち着いて周りを観察し、慎重に行動する子どもでした」と、レイの子育てにまつわるエピソードを詳細に明かしている。

■ウォニョン（IVE）は「幸せをもたらしてくれるかわいい女の子」

WONYOUNG（ウォニョン）のスコアは90点。両親は「ウォニョンは幸せをもたらしてくれるかわいい女の子だった」と振り返っており、すでにポージングが決まっている、腕を組んだ幼いウォニョンの愛らしい写真も掲載されている。

■恥ずかしがり屋だったリズ（IVE）

LIZ（リズ）のスコアは30点。両親は「恥ずかしがりで怖がり」と振り返りつつ、「とても優しくて綺麗な子に育ちました」とコメントした。添えられた写真の幼いリズは、ブラウンのコーディネートに身を包み、帽子に手を置いてかわいらしくポーズを取っている。

■「アナウンサーになる」と両親が思っていたイソ（IVE）

最年少のLEESEO（イソ）は90点。両親は「勉強もよくできて可愛くて、アナウンサーになると思いました」と語り、写真の幼いイソは、上下ピンクのキュートな服装でにっこりと笑顔を浮かべた。

SNSでは「人様の子供に対するメッセージに勝手に泣きそう」「愛されて育ったんだね︎」「ご家族も本当に素敵な方たちなんだな」と、感動の声が相次いでいる。