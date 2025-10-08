バレーボール男子日本代表の石川祐希が所属するペルージャは7日、東京都・有明アリーナで髙橋藍を擁する昨季SVリーグ覇者のサントリーと国際親善試合を行い、セットカウント3ー1で勝利した。

欧州チャンピオンズリーグ（CL）で優勝した欧州王者と日本王者の対決、日本バレーボール界のWエースの直接対決とあって、この“ドリームマッチ”には超満員1万4001人の観衆が熱狂した。ペルージャが所属するイタリア・セリエA公式サイトは「有明アリーナでCLのような素晴らしいショー」「明日も会場は満員御礼」などと報じた。



■Wエースを称賛「巧みなプレー」「素晴らしいディフェンス」

ペルージャ公式が会場の熱気を呟く「すごい」

公式サイトは「満員御礼でチケット1万4001枚はソールドアウト、お祭り騒ぎで熱狂的な観客は、地元の現日本王者サントリー・サンバーズだけでなく、何よりも現欧州チャンピオンである偉大なチーム・ペルージャを見ようと詰めかけた」とイベントの盛況ぶりを伝えた。欧州王者ペルージャは第1セットを落としたものの、3ー1（20ー25、25ー21、26ー24、22ー21）と逆転勝ち。同サイトは主力選手が揃った一戦について「最近の合同練習で見せた強力なブロックパフォーマンスを改めて証明し、10回のウィニングブロック、6本のエース、そしてチームアタック成功率48%という好成績で試合を終えた」と公式戦を間近に控えたチームの現状のを評価した。また、試合展開ではサントリーでキャプテンを務める髙橋が第2セットでエースとサーブを決めて同点に追いついた場面や「素晴らしいディフェンス」を見せたとし24歳のプレーを称賛。石川についても「巧みなプレーで同点にすぐ追いついた（第1セット）」、「イシカワがギアを上げて速攻で得点、イシカワがサービスエースで決着をつける（第3セット）」、「日本人アタッカーのエースで再び引き離す（第4セット）」、「日本のチャンピオン（石川）が連続エースを決め、有明アリーナの観客は喝采に包まれた（第2セット）」など要所で活躍する石川と、その人気ぶりにもスポットを当てている。この試合で石川はチームで3番目に多い13得点をマーク。髙橋はサントリーで2番目に多い9得点を記録した。また、両チーム最多得点はサントリーの218センチの長身、ドミトリー・ムセルスキーで21得点だった。8日には有明アリーナで2日目が行えわれる。果たしてサントリーは欧州王者に雪辱を果たすことができるのか。日本の2大エースの活躍にも注目だ。



