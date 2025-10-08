13時の日経平均は9円高の4万7960円、アドテストが28.28円押し上げ 13時の日経平均は9円高の4万7960円、アドテストが28.28円押し上げ

8日13時現在の日経平均株価は前日比9.42円（0.02％）高の4万7960.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は977、値下がりは565、変わらずは71と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を28.28円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が19.36円、コナミＧ <9766>が15.66円、東京海上 <8766>が12.12円、リクルート <6098>が10.81円と続く。



マイナス寄与度は74.75円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が71.72円、信越化 <4063>が10.94円、ＫＤＤＩ <9433>が10.3円、富士フイルム <4901>が8.28円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、保険、非鉄金属、銀行と続く。値下がり上位にはゴム製品、精密機器、化学が並んでいる。



※13時0分13秒時点



