女優の雛形あきこ（47）が7日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。25歳になった長女による、再婚した夫・天野浩成（47）の呼び方を明かした。

この日のテーマは子連れで再婚した家族や事実婚によってできた家族「ステップファミリー」。雛形のほか、タレントのユージ、モデルの仁香、元モーニング娘。で女優・歌手の飯窪春菜、女優のすみれが出演した。

雛形は「うちは再婚したタイミングが、娘が中学に上がる時。環境がちょっと変わるっていうところで、一応そこにしようとは決めていて。でも、今でも前のお父さんとは会うし、彼女の記念日、大学の卒業式とか、成人式とか、ポイントの記念日というか、そこでは前のお父さんも天野も集まります」と関係性を明かした。

「娘の大事な日っていう感じで、天野が“オリジナルメンバーで写真撮った方がいい”って言って」と天野の提案で記念日の写真も撮っているとした。

「（子連れ再婚では）子供の心をやっぱり掴むが大事だと思ったんだと思うんですけど、ちょうど娘が犬を飼いたかったんですけど、天野が飼ってて」と雛形。「まず犬から。“犬を飼っている優しいお兄さん”っていうところから入って楽しく会うようになって。で、天野自身が“パパになろう”“お父さんになろう”っていう意識ではなかったらしいんですよね、初めから。“一番近くにいる理解してくれるお兄さん”を目指していたらしくて。娘本人も“天野”って呼んでて。娘25（歳）なんですけど、いまだに“天野”って呼んでいるので、それが良かったのかなと思います。お父さんはお父さん、天野は天野っていうことで。天野自身がステップファミリーで育ったんですよね。たぶん娘側の気持ちっていうのが、もしかしたら分かっていて」と話した。

ただ、そんな天野のスタンスで困ることもあったようで、「天野がやっぱりお父さんを目指そうとしていなかったからか、お父さんの認識がたぶん薄くて。娘の病院に行った時、“関係は？”って聞かれると“父です”って言えなくて、挙動不審になっちゃうんですよ。病室を出てから娘に“怪しいから、こういう時はお父さんって言っていいんだ”って。娘からちょっと注意されたりとかすることありますね」と苦笑した。

雛形は1998年にCMディレクター山本一磨氏と結婚し、2000年5月に長女を出産するも、03年に離婚。13年3月に天野と再婚した。