埼玉“最下位”のワケ「“埼玉独自の魅力”分かりにくい、伝わりにくいか」首位は17年連続で北海道　【都道府県魅力度ランキング】

都道府県の「魅力度ランキング」で17年連続で北海道が首位となった。

一方で、ランキングの最下位は埼玉県だった。

先日発表された都道府県の「魅力度ランキング」。

2025年は3位が沖縄県、2位は京都府、そして1位は北海道で、17年連続の首位だという。

これは、民間の調査会社が認知度や魅力度、イメージなどを数値化したもので16年前から行われている。

一方で、ランキングの最下位は2024年46位だった埼玉県。

2024年最下位だった佐賀県は2025年は45位、2023年最下位だった茨城県は46位。

この5年間、ワースト3県の顔ぶれは変わらず、最下位脱出を争っている。

2025年はなぜ埼玉県が最下位なのか？調査会社に話を聞いてみた。

ブランド総合研究所代表取締役 田中章雄さん：

“埼玉独自の魅力”というものが分かりにくい、伝わりにくいといったことがあるのではないか。

そこで、レトロな街並みから「小江戸」とも呼ばれる埼玉県・川越市で「埼玉県の魅力」を聞いてみると「ここの川越の蔵造りは結構観光地で、みんな人が多いかなと思うんでここはいい場所かと思います」「それなりに自然もあって、それなりにお買い物できるところもあって、困ることがない」と話した。

はたして最下位争いから脱出できるのか、埼玉県の魅力探しはまだまだ続きそうだ。

（「Live News days」10月9日放送より）