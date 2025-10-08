「今日好き」みなつ、ミニ丈×ブーツコーデで美脚際立つ「オシャレ」「スタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が10月7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、美脚際立つ超ミニ丈コーデ
みなつは「最近getしたブーツ サイドのがちゃがちゃ感がかわいくてヘビロテする」とコメント。夜の街中で撮影された写真では、Tシャツに黒のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。ロングブーツを履き、美しい脚のラインを強調している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「スタイル良い」「美脚」「似合ってる」「オシャレ」「ブーツ素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
