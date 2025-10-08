Snow Man佐久間大介、川口春奈への勘違い明かす「俺じゃなかったわという」
【モデルプレス＝2025/10/08】Snow Manの佐久間大介、女優の川口春奈が8日、都内で開催された「&be HAIR」新商品・新CM発表会に出席。佐久間が川口との初対面で勘違いしたことを明かした。
【写真】佐久間大介を初対面から“だいすけ呼び”？勘違いされた美人女優
ブランドアンバサダーの佐久間は、CMの撮影は別々で行われたため、この日が川口と初対面になったそうで「先ほどもお話ししてて、いきなり『だいすけさんいる？』って声を聞いて。『あ、下の名前で呼ぶ方なのかな？』と思って『なるほど！』って思ってたら、スタッフさんの話をされてて（笑）。『俺じゃなかったわ』という（笑）」と勘違いがあったことを告白。「バラエティとかでも会ったことがなかったので、今日お会いできてとても嬉しいです」と対面に笑顔を見せた。
ブランドミューズの川口は「日ごろからテレビで見ているので、初めてお会いした感じが全くしなくて」「明るくて気さくにお話ししてくださったので、嬉しかったです」とコメント。佐久間は「楽屋で僕がうるさすぎて申し訳ないなって気持ち（笑）」と返し、川口は「全然です」と笑顔を見せていた。
心や体をケアしてくれるものを問われた佐久間は「スヌーピーの名言」と返答。「僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は、僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。」を挙げて「この言葉はたまたま知ったんですよ。すごいですよね。漫画の『ピーナッツ』の方である（言葉）」と紹介。「今の世の中にすごく合っているというか。気にする必要のないことを気にしがちなんですよ。そういうことじゃなく、大好きな人に目を向ける方が、自分にとっても幸せだし、大好きな人も幸せだし。今の世の中に本当に合っているし、結構前からこれが好きですって言ってきましたね。好きなタイミングで、好きな時に、好きな人だけが摂取するべきものもいっぱいあるので、そういうのを楽しんでもらいたい」と笑顔で語った。
川口は「美味しいご飯と旅」だと言い「恥ずかしいです。ご飯とか書いて（笑）。スヌーピーの後に」と照れ笑い。「自分の機嫌を上げてくれるものっていう意味でも、ご飯を食べることが好きだし、お仕事以外の一人の時間っていう意味で書かせていただきました」「知らない景色を見たり、行ったことのないところで初めて食べるお食事とか、そういったところでの出会いっていうのは、仕事にも生きてくるだろうし、自分の大切な時間だなって思います」と明かし、佐久間は「リフレッシュになりますよね」と頷いていた。また川口は「旅も食事で選ぶことが結構多いかも」「ここのあれを食べたいからっていう決め方をすることも多いですね」と明かしていた。この日はブランドプロデューサーの河北裕介も出席していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐久間大介を初対面から“だいすけ呼び”？勘違いされた美人女優
◆佐久間大介、川口春奈へ勘違い
ブランドアンバサダーの佐久間は、CMの撮影は別々で行われたため、この日が川口と初対面になったそうで「先ほどもお話ししてて、いきなり『だいすけさんいる？』って声を聞いて。『あ、下の名前で呼ぶ方なのかな？』と思って『なるほど！』って思ってたら、スタッフさんの話をされてて（笑）。『俺じゃなかったわ』という（笑）」と勘違いがあったことを告白。「バラエティとかでも会ったことがなかったので、今日お会いできてとても嬉しいです」と対面に笑顔を見せた。
◆佐久間大介＆川口春奈の心＆体をケアしてくれるもの
心や体をケアしてくれるものを問われた佐久間は「スヌーピーの名言」と返答。「僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は、僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。」を挙げて「この言葉はたまたま知ったんですよ。すごいですよね。漫画の『ピーナッツ』の方である（言葉）」と紹介。「今の世の中にすごく合っているというか。気にする必要のないことを気にしがちなんですよ。そういうことじゃなく、大好きな人に目を向ける方が、自分にとっても幸せだし、大好きな人も幸せだし。今の世の中に本当に合っているし、結構前からこれが好きですって言ってきましたね。好きなタイミングで、好きな時に、好きな人だけが摂取するべきものもいっぱいあるので、そういうのを楽しんでもらいたい」と笑顔で語った。
川口は「美味しいご飯と旅」だと言い「恥ずかしいです。ご飯とか書いて（笑）。スヌーピーの後に」と照れ笑い。「自分の機嫌を上げてくれるものっていう意味でも、ご飯を食べることが好きだし、お仕事以外の一人の時間っていう意味で書かせていただきました」「知らない景色を見たり、行ったことのないところで初めて食べるお食事とか、そういったところでの出会いっていうのは、仕事にも生きてくるだろうし、自分の大切な時間だなって思います」と明かし、佐久間は「リフレッシュになりますよね」と頷いていた。また川口は「旅も食事で選ぶことが結構多いかも」「ここのあれを食べたいからっていう決め方をすることも多いですね」と明かしていた。この日はブランドプロデューサーの河北裕介も出席していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】