「今日好き」田中陽菜、両親登場の家族4ショット公開「仲良しなの伝わる」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた田中陽菜が10月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族ショットを公開した。
【写真】「今日好き」美人JK、仲良し家族4ショット
田中は「選抜決定戦終わり 大好きなママとパパと」と10月5日に開催され自身が1位に輝いた「めるぷち選抜決定戦2025」終了後に父親母親含む家族ショットを公開。4人の顔は隠されているものの仲睦まじい様子で、各々のポーズを取り撮影している。
この投稿に、ファンからは「仲良し」「喜びが伝わってくる」「素敵な家族」「楽しそう」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
