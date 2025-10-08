DAIGO＆北川景子夫妻のディズニーショットが話題「全員美しい」「プリンセスケーキもすごい」高橋光臣が公開
【モデルプレス＝2025/10/08】俳優の高橋光臣が8日までに、自身のInstagramを更新。ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOと女優の北川景子夫妻との東京ディズニーランドでの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】北川景子撮影？DAIGO＆娘の後ろ姿
高橋は「先日、仲良し家族で夢の国に行ってきました」と報告。「当日は小雨がふるコンディションでしたが、狙っていた乗り物とパレードを観ることができ、子供達も大人達も大満足の1日になりました」と明かした。動画には、ディズニーを楽しむDAIGOと北川とのそれぞれの2ショットが収められている。また「今回のディズニーの思い出をスイーツに、ということでモンブランドレスケーキを作ってみました」と、手作りケーキの写真も投稿した。
この投稿に、ファンからは「仲良し」「全員美しい」「家族ぐるみで微笑ましい」「素敵な家族」「プリンセスケーキもすごい」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
