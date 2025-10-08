エレカシ冨永義之、酒気帯び運転による接触事故で検挙「大変危険な思いをさせた」8日ライブは出演見合わせ
【モデルプレス＝2025/10/08】音楽バンド・エレファントカシマシのドラムを担当する冨永義之が10月4日、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されたことがわかった。10月8日、グループの公式サイトにて発表された。
【写真】人気バンドメンバー、接触事故で検挙 公式発表全文
公式サイトは「10月4日（土）、エレファントカシマシ ドラム 冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました」と報告。「この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、10月8日（水）に予定しております『俺と、友だち』下北沢SHELTER公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます」とライブへの出演を控えると発表した。
続けて「お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。また「本公演を楽しみにされていた方々、申し訳ありません。本人は事実を真摯に受け止め反省しております。このようなことが二度とないように気持ちを引き締めて参ります」と伝え、10月8日下北沢SHELTER公演のチケットについて、希望者には払い戻し対応を実施するとしている。
冨永は、1966年4月14日生まれ、東京都出身。エレファントカシマシのドラム担当。1988年、シングル「デーデ」、アルバム「THE ELEPHANT KASHIMASHI」でデビュー。1997年、フジテレビ系ドラマ「月の輝く夜だから」の主題歌として発売された「今宵の月のように」は80万枚を超えるヒット作となる。2017年には「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たした。（modelpress編集部）
◆冨永義之、酒気帯び運転による接触事故で検挙
