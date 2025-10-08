真似するだけでOK！【グローバルワーク】40代おしゃれ店員さんはこう着る！「シャツコーデ」

クリーンな印象のシャツは大人コーデに取り入れやすいけれど、なんだかお仕事感が出てしまう……という人も多いのでは？ おしゃれな「シャツコーデ」を楽しみたいなら【グローバルワーク】スタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は40代のママスタッフが提案する、真似するだけで即こなれ感が出るコーデをご紹介します。

爽やかストライプと抜け感の好バランス

【グローバルワーク】「365日マイスタイルシャツ」\2,990（税込）

爽やかなブルーストライプが印象的な一枚。「レイヤードスタイルにも合わせやすいこだわりのサイズ感で仕上げました」（公式サイトより）というシャツは、体型をさりげなくカバーしつつ、きちんと感も演出できそう。フロントボタンを外してラフに着こなせば、抜け感をプラス。品よく見せながらもこなれて見える、大人カジュアルが完成します。

秋らしさ漂う上品カジュアルコーデ

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

秋らしさを一気に引き上げてくれそうな、コーデュロイ素材のシャツを使ったコーデ。落ち着いたアイボリーカラーが上品で、大人女性の着こなしにマッチ。ゆったりしたシルエットながら、胸ポケットがアクセントになり、1枚でもサマになるのが魅力です。すっきりとした縦ラインを強調できるナロースカートを組み合わせれば、メリハリのある着こなしに。

