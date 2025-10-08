ブルージェイズと地区シリーズ第3戦

米大リーグのヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に臨んだ。負ければシーズン終了の一戦、アーロン・ジャッジ外野手が4回に値千金の同点3ランを放った。

敵地で連敗し、崖っぷちに追い込まれたヤンキース。第3戦も3回表終了で5点差をつけられる厳しい展開だった。

3回裏に2点を返して3点差とすると、4回に大砲が目覚めた。1死一、二塁で迎えたジャッジの第3打席。ブルージェイズ3番手バーランドが投じた99.7マイル（約160.4キロ）の内角速球を豪快に振り抜くと、高く舞い上がった打球が左翼ポールに直撃した。

待望の今ポストシーズン第1号は、明らかなボール球を破壊した衝撃の一発。ブルージェイズ地元からも悲鳴が漏れた。

カナダ地元放送局「スポーツネット」の解説者は、「剛速球で内角高めを攻めようとしました。実際にボールゾーンの内角に投げ込みましたが、ジャッジはまるであの球を、あのコースを予想していたかのようでした。あの球をあんな風に打てるのは球界全体でも数人しかいません。不運にも、ジャッジはその1人でした。なんてスイングでしょう」と脱帽するしかなかった。

実況も「彼にとって今ポストシーズン最初のホームランはこれ以上ないタイミングでやってきました」と話していた。



