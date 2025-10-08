日中映画祭実行委員会は、第38回東京国際映画祭との提携企画として、「2025東京・中国映画週間」を2025年10月21日(火)から10月28日(火)まで開催いたします。

2025年の中国映画市場を彩った話題の最新作11作品が上映されるほか、最終日には豪華ゲストが来日予定の授賞式も行われます。

日中映画祭実行委員会「2025東京・中国映画週間」

会期：2025年10月21日(火)〜10月28日(火)

会場：TOHOシネマズ日本橋(一般上映)、有楽町朝日ホール(閉幕式・授賞式)

主催：NPO法人日中映画祭実行委員会

2025年の中国映画界の熱気と感動を日本に届ける「2025東京・中国映画週間」が開催決定。

期間中は、トニー・レオン主演の『Fox Hunt フォックス・ハント』や、中国国内で大ヒットした『長安のライチ』など、注目の最新中国映画11作品が一挙に上映されます。

閉幕式＆第10回ゴールドクレイン賞授賞式

日時：2025年10月28日(火) 15:00〜

会場：有楽町朝日ホール

チケット：2,500円(税込)

※2025年10月8日(水)昼12時よりチケットぴあにて発売開始

最終日となる10月28日(火)には、クロージングイベントとして第10回ゴールドクレイン賞の発表・授賞式が開催されます。

閉幕式には、張芸興(チャン・イーシン／レイ)、肖央(シャオ・ヤン)、曾梦雪(ジェン・モンシュエ)など中国映画界を代表する豪華ゲストも来日予定です。

また、クロージング作品として、張芸興(チャン・イーシン)主演の『愛がきこえる』が上映されます。

一般上映について

上映期間：2025年10月21日(火)〜10月27日(月)

上映会場：TOHOシネマズ日本橋 スクリーン1

チケット：1,500円(税込)

※2025年10月10日(金)0時よりTOHOシネマズ公式サイトにて発売開始

日本でなかなか見ることのできない、中国の最新映画をスクリーンで楽しめる貴重な一週間。

豪華スターが登壇する閉幕式・授賞式も見逃せません。

日中映画祭実行委員会が主催する「2025東京・中国映画週間」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 張芸興など豪華ゲストが来日予定の授賞式も！日中映画祭実行委員会「2025東京・中国映画週間」 appeared first on Dtimes.