理想の高さと角度が叶う！ユアサプライムス「電動昇降テレビスタンド」

家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社は、指先一つでテレビの高さや角度を自在に調整できる「電動昇降テレビスタンド」を、2025年10月中旬より順次発売します。

多様化するライフスタイルや視聴シーンに合わせ、誰もが最適な環境でテレビを楽しめる、新しい視聴体験を提案するテレビスタンドです。

ユアサプライムス「電動昇降テレビスタンド」

発売時期：2025年10月中旬より順次

販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、自社オンラインストア「ユアサプライムス.com」ほか

対応テレビサイズ：32〜65インチ

「賃貸で壁に穴を開けられない」という制約から壁掛けテレビを断念していた方や、家族の視聴スタイルに合わせてテレビの高さを変えたいというニーズに応える「電動昇降テレビスタンド」が登場。

壁を傷つけることなく壁掛けのような佇まいを実現し、電動で高さや角度を簡単に調整できます。

エントリーモデルとハイスペックモデルの2タイプがラインナップされます。

主な特長

理想の高さを指先一つで。電動昇降機能

ソファ、ダイニングチェア、床など、視聴する場所に合わせて、本体ボタンやリモコン操作でスムーズにテレビの高さを調整できます。

最大48cmの昇降幅で、目線の高さにぴたりと合わせることで、首や肩への負担を軽減し、より快適な視聴環境を実現します。

賃貸でも叶う、壁掛け風の壁寄せスタイル

壁に穴を開ける必要がなく、配線を背面にすっきりと隠せるため、まるで壁掛けテレビのような洗練された空間を創出します。

工事不要で設置できるため、賃貸住宅にお住まいの方にも最適です。

便利な棚板付き

高さを5段階調整可能な棚板を装備。

DVDプレーヤーやゲーム機、リモコンなどのAV機器をすっきりと置けます。

電動昇降TVスタンド エントリーモデル

希望小売価格：59,800円(税込)

カラー：ブラック×木目調ブラウン、ホワイト×木目調ナチュラル

電動昇降機能を搭載したエントリーモデル。

左右の振りは手動で調整可能です。

インテリアに馴染みやすい温かみのある木目調デザインで、2色のカラーバリエーションが用意されています。

電動昇降TVスタンド ハイスペックモデル

希望小売価格：69,800円(税込)

カラー：セラミック調、大理石調

上下昇降に加え、左右の首振りも電動で操作できる上位モデル。

ソファに座ったまま、指先一つでテレビの向きを自在にコントロールできます。

高級感のある石目調デザインで、「セラミック調」と「大理石調」の2色展開です。

テレビの視聴スタイルを大きく変える、革新的なテレビスタンド。

壁掛け風のスタイリッシュな見た目を工事不要で実現し、電動調整機能で家族みんながいつでも快適な視聴環境を手に入れられます。

ユアサプライムスの「電動昇降テレビスタンド」の紹介でした。

