守屋茜、ミニスカウエア姿で豪快スイング披露「女子プロみたい」「背中がセクシー過ぎる」
櫻坂46の元メンバーで俳優の守屋茜（27）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのゴルフウエア姿でスイングする動画を公開し、フォロワーから驚きと称賛の声が寄せられている。
【動画】「女子プロみたい」ミニスカウエア姿で豪快スイングを披露した守屋茜
守屋は「もう夏が終わっちゃう！ということで今年の夏までのゴルフスイングをまとめてみた」とコメントし、動画をアップ。豪快なスイングとともに、さまざまなミニスカのゴルフウエア姿を披露した。引き続き指導を受けながら「今年中にはなんとか目指せ70台」と目標を掲げ、真剣にゴルフへ取り組む姿勢を見せている。
これに対しファンからは、「すごく上手くなっている！」「美しいフォーム ミニスカも映える」「振り抜きが良い大人のスイングですね」「女子プロみたい」「背中がセクシー過ぎるでしょ！」「ウェアが全部綺麗！」といった声が相次ぎ、彼女のゴルフの腕前とおしゃれなファッションに、3792件以上（8日12時半時点）の“いいね！”が届けられている。
