鈴木えみ、12歳迎えた長女と2ショット「娘さん、えみちぃに似てて美しすぎる」「可愛いでしかない」 誕生日を祝福
モデルの鈴木えみ（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。12歳の誕生日を迎えた長女との仲むつまじい親子2ショットや、華やかなバースデーパーティーの様子を公開した。
【写真】「娘さん、えみちぃに似てて美しすぎる」鈴木えみ＆12歳長女の親子2ショット
鈴木は「happy 12th birthday love you always」とつづり、ピンクとブラックを基調としたバルーン装飾やネオンの「Happy Birthday」サインが映える空間での写真と動画を投稿。長女がケーキを手に笑顔を見せる姿や、鈴木が優しくキスをする場面など、母娘の温かなひとときが切り取られている。
また、世界観が統一されたパーティー会場やテーブルコーディネートも披露。キャンドルや花が並んだ華やかなテーブルに、友人たちが集まり笑顔で手紙を読む様子など、プライベートながらもスタイリッシュな空間が広がっていた。
コメント欄には、「美の遺伝子」「そりゃ女神の娘は女神ですね」「べびちぃの頃から見てます もうべびちぃじゃないんですね〜」「娘さん、えみちぃに似てて美しすぎる」「相変わらず可愛いでしかない おめでとぉーです」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
鈴木は2013年2月14日のバレンタインデーに、1歳年上のファッション関係勤務の男性と結婚。同年10月に第1子長女を出産した。
