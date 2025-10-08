乃木坂46・5期生「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスター 中西アルノが手書きロゴ書き下ろし
タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.319では、22日に『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』を発売する乃木坂46の5期生が登場する。
【写真】『乃木坂スター誕生』でのコスプレが特典ポストカードに！
『超・乃木坂スター誕生！』は、乃木坂46の5期生が、昭和・平成から令和まで、様々な時代の歌謡曲やJ-POPなどの名曲歌唱に挑戦する番組。豪華アーティストとのコラボパフォーマンスも大きな話題となった。
今回発売となるBlu-ray BOXには、番組の裏側に密着したメイキングや放送には入りきらなかった未公開映像、爆笑回答続出のクイズ企画「なごませスター誕生！もっと見せます！」も収録。レコードサイズのブックレットには、番組のオフショットに加え、「超・乃木坂スター誕生！LIVE」の様子も収められている。
今作の発売を記念して、タワーレコードでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを制作。キャンペーンロゴを中西アルノが描き下ろした、貴重なデザインとなっている。また、『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』の購入者には、タワーレコード店舗では「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを、タワーレコード オンラインでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポストカードを先着でプレゼントされる。なお、オリジナルの特典ポストカードセットもあわせて先着でもらえる。
【写真】『乃木坂スター誕生』でのコスプレが特典ポストカードに！
『超・乃木坂スター誕生！』は、乃木坂46の5期生が、昭和・平成から令和まで、様々な時代の歌謡曲やJ-POPなどの名曲歌唱に挑戦する番組。豪華アーティストとのコラボパフォーマンスも大きな話題となった。
今作の発売を記念して、タワーレコードでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを制作。キャンペーンロゴを中西アルノが描き下ろした、貴重なデザインとなっている。また、『超・乃木坂スター誕生！第4巻Blu-ray BOX』の購入者には、タワーレコード店舗では「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを、タワーレコード オンラインでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポストカードを先着でプレゼントされる。なお、オリジナルの特典ポストカードセットもあわせて先着でもらえる。